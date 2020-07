Gabon: Déconfinement progressif - L'Agatour fixe les règles d'une bonne réouverture des restaurants et hôtels

L'Agence Gabonaise de Développement et de Promotion du Tourisme et de l'Hôtellerie (AGATOUR) et la Direction du cabinet du Ministère du Tourisme du Commerce, des PME, et de l'industrie ont organisé une séance d'entretien avec les responsables des structures hôtelières avec pour but de les sensibiliser sur les conditions de réouverture de certaines structures.

Neuf points avaient été précisés pour la réouverture de certaines structures, et elle doit obéir aux normes édictées par le gouvernement. La séance du jour avait pour objectif de rappeler et de préciser les conditions de réouverture des restaurants et hôtels de la place.

En effet, les conditions de réouverture doivent obéir à une chaîne d'efforts supplémentaires que les propriétaires d'hôtels et restaurants doivent pouvoir effectuer, le tout en collaboration avec des structures qualifiées pour un bon entretien en matière d'hygiène sanitaire. D'ailleurs, une liste de prestataires spécialisés dans le domaine sera remise aux responsables hôteliers afin qu'ils puissent lutter efficacement contre la propagation du coronavirus au sein de leurs bâtiments. En somme, la réouverture d'un restaurant par exemple se fera après vérification par les services techniques, comme l'a précisé Barthélemy Ngoulakia, Secrétaire Général du ministère du commerce.

En ce qui concerne le processus de réouverture, seuls les restaurant avec terrasse sont admis à ouvrir, dans la mesure où selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie, « le virus a un comportement moins dangereux à l'air libre ». Les restaurants sans terrasse devront encore attendre la mise sur pied d'un système d'hygiène qui sera progressif et tiendra compte de certains points très important pour leur réouverture.

Un protocole concernant ce système d'hygiène sera élaboré par le cabinet du ministre du Tourisme et sera remis mardi au plus tard. Ainsi, selon le Directeur Général de l'Agatour Christian Mbina, les hôtels et restaurants qui répondront aux normes seront labellisés et permettra à ces opérateurs économiques frappés par la pandémie de reprendre leurs activités.