Togo: Des avancées dans les travaux de construction de l'air d'abattage de Kara

A Djamdè dans la préfecture de la Kara, les travaux de construction de l'aire d'abattage connaissent une grande avancée.

C'est ce qu'on peut retenir de la visite inattendue faite par la délégation Gouvernementale, ayant pour but de s'assurer du bon déroulement des travaux, le 24 juin dernier dans cette localité. La visite a également permis de vérifier si la construction respecte les normes en vigueur tels que l'hygiène, la qualité, l'environnement etc. en ce qui concerne l'abattage d'animaux.

En effet, cette infrastructure s'inscrit dans la mise en œuvre de la relance du sous-secteur de l'élevage, un projet d'appui au secteur agricole (PASA) ; Elle a pour objectif d'améliorer la capacité et la qualité de la production carnée sur l'ensemble du territoire. Elle vise également à pourvoir la région d'une infrastructure de ce type, afin de mettre fin aux systèmes d'abattage clandestins, caractérisés souvent par des conditions inappropriées qui compromettent la qualité des produits et la santé des consommateurs.

Pour un coût de 179 075 170 FCFA, les travaux sont déjà à 81% et entre par ailleurs en ligne avec l'axe 2 du Plan Nationale de Développement (PND) à travers la valorisation des produits carnés par la transformation et la commercialisation. L'aire d'abattage de Kara est l'une des trois prévus dans trois régions à savoir Kara, Sokodé et Kpalimé ; Elles seront chacune composées de bâtiments d'exploitation, administratifs, de structure de traitements, et de bio-digesteurs.

Environ 100 000 000 FCFA pour les contrats complémentaires que sont la voirie interne et l'équipement de l'infrastructure. Rappelons le contrat de la fourniture et de l'installation des équipements est déjà signé et même en vigueur, seulement celui de la voirie interne est à 50%.

Ces infrastructures permettront la promotion de l'entrepreneuriat, et même participeront à la création d'opportunités d'emplois tout en satisfaisant les besoins en viande de qualité dans les différents régions. Sa réception est donc prévue pour le mois de Septembre.