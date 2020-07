Cote d'Ivoire: La résolution sur le COVID-19 par le Conseil de sécurité est une victoire du multilatéralisme (diplomate)

NEW YORK (Nations Unies), 1er juillet (Xinhua) -- L'adoption d'une résolution sur le COVID-19 par le Conseil de sécurité des Nations Unies constitue une victoire du multilatéralisme, a déclaré mercredi Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU.

En ce moment critique de la lutte mondiale contre le COVID-19, le Conseil de sécurité a le devoir de prendre des mesures pour lutter contre l'impact négatif de la maladie sur la paix et la sécurité internationales. L'adoption de la résolution 2532 montre la capacité d'action du Conseil et son leadership, et représente une victoire du multilatéralisme, a indiqué M. Zhang.

La résolution n'a pas été facile à adopter. Un certain membre du Conseil a insisté sur une position unilatérale, ignorant l'appel de la communauté internationale. Ce pays est revenu sur ses paroles, rompant sa promesse et retardant sans cesse le processus de consultation, selon le diplomate chinois.

Par conséquent, le Conseil de sécurité a été empêché d'agir. Ce pays a également refusé de lever les sanctions unilatérales contre les pays concernés, ignorant l'appel du secrétaire général et des pays du monde entier. Cela a aggravé les souffrances des civils innocents et la crise humanitaire dans certains pays et régions affectés par le COVID-19, a poursuivi l'ambassadeur.

Depuis le tout début, la Chine a soutenu l'appel du secrétaire général de l'ONU pour un cessez-le-feu mondial ainsi que le plan de réponse humanitaire globale des Nations Unies, qui sont tous les deux approuvés par la résolution, a-t-il rappelé.

La Chine a participé de manière constructive aux consultations sur la résolution, a travaillé sans relâche avec la majorité des membres du Conseil pour parvenir au consensus le plus large possible et a fait preuve d'un maximum de flexibilité. En conséquence, le Conseil a réussi à surmonter tous les obstacles et a envoyé un message positif de solidarité et de coopération en cette période difficile, a conclu M. Zhang.