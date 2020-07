Cote d'Ivoire: Média/Groupe Weblogy - L'ambassadeur des États-Unis a rencontré les dirigeants

L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire SEM Richard K. Bell était, le 1er juillet, dans les locaux du Groupe Weblogy sis à Cocody Ambassade, éditeur du portail d'information Abidjan.net. A cette occasion, le diplomate a échangé avec ses fondateurs Jil-Alexandre N'Dia et Daniel Ahouassa.

Nommé ambassadeur en Côte d'Ivoire depuis septembre 2019, SEM Richard K. Bell ne cesse d'aller à la rencontre des différentes couches socio-professionnelles de son pays d'accueil.

Dans cet élan, le diplomate américain a échangé avec les premiers responsables de Weblogy également promoteur de plusieurs sites d'actualité dans la sous-région et des solutions de paiement digital. Daniel Ahouassa et Jil-Alexandre N'Dia ont présenté à l'ambassadeur américain la vision de Weblogy et les produits qu'ils proposent.

C'est d'ailleurs aux Etats-Unis, alors qu'ils étaient étudiants que Daniel Ahouassa et Jil-Alexandre N'Dia lancent leur premier site Abidjan.net qui est devenu aujourd'hui le premier portail d'information incontournable en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone.

Aujourd'hui, face à la crise liée à la pandémie du coronavirus, Weblogy a dû s'adapter à la nouvelle donne. Les responsables ont aussi expliqué les difficultés rencontrées et les stratégies pour faire face à la pandémie.Ils ont aussi échangé sur le développement des moyens de paiement électronique en Côte d'ivoire avec les banques, les opérateurs telecom et leur partenariat stratégique Visa, une entreprise américaine de technologies de paiements qui permet aux consommateurs, aux entreprises, aux banques et aux administrations d'utiliser des paiements digitaux afin de développer le commerce électronique dans l'Uemoa.

Quant au diplomate américain, il s'est dit heureux de cette visite au siège du portail d'information Abidjan.net qu'il apprécie depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Il a surtout salué les efforts déployés par ses fondateurs pour développer leur entreprise estimant qu'il n'est pas toujours aisé de réussir dans le domaine.