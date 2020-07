Madagascar: HCDDED - Rapport annuel devant les députés, hier

Le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit (HCDDED) a présenté, son rapport annuel devant les députés, hier, au CCI-Ivato.

Prévue se tenir à 10h, la rencontre n'a finalement eu lieu qu'à 11h20. Qui plus est devant une assistance clairsemée, notamment des députés. A la question des députés sur la suite donnée par le HCDDED aux doléances des citoyens, le président de ce Haut Conseil a souligné qu'elles ont eu toutes des réponses à leurs plaintes. Notons que le HCDDED a pour but d'observer le respect de l'éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l'Etat de droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l'Homme.

Dans ce cadre, il veille notamment au respect effectif des valeurs démocratiques et de l'éthique, à la promotion et à la protection des droits fondamentaux, au respect de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance et à formuler toute recommandation utile à toute Institution, tout organisme ou toute entité publique ou privée dans le cadre de ses domaines d'attribution.