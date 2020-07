Madagascar: Concours de beauté - « Miss Madagascar 2020 » démarre

Des aspirantes, un couronnement. L'événement change de formule. « Miss Madagascar » enchante sur les réseaux sociaux en adoptant une nouvelle approche.

Toujours dans l'optique de valoriser les splendeurs de la culture malgache, et d'éblouir le monde par la beauté de la gent féminine de la Grande île, « Miss Madagascar » entame une édition inédite. Vu le contexte social et sanitaire actuel, il fut évidemment difficile d'imaginer l'organisation en bonne et due forme d'un concours de beauté d'une telle envergure nationale. Ainsi, le comité d'organisation de ce prestigieux concours, qui s'est d'ailleurs fait peau neuve depuis sa dernière édition, a redoublé d'efforts pour s'adapter à la situation.

D'une manière inédite, la grande partie du concours se déroule actuellement dans son intégralité sur la page facebook officielle du concours. Faisant suite à une première série de sélections auprès des différentes régions de la Grande île, dix-sept jeunes femmes, ravissantes ,charmantes et douées d'une bonne connaissance de leurs cultures locales, sont ainsi en lice pour « Miss Madagascar 2020 ».

Confinement oblige, c'est chacune depuis chez elle que les miss se découvrent au jury et au public à travers une série de vidéos qu'elles réalisent elles-mêmes et à travers lesquelles elles seront évaluées. Elles sont invitées à se présenter en tenues traditionnelles et tenues de ville.

Un choix ardent

Au-delà de la présentation de chacune des miss et vu la portée sur les réseaux sociaux, nul doute que le public aura son mot à dire aussi. Les concurrentes de cette année représentent chacune, les régions Vatovavy Fitovinany, Anosy, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Vakinankaratra, Diana, Ihorombe, Sofia, Analanjirofo, Boeny, Atsimo Andrefana, Analamanga, Sava, Betsiboka, Menabe, Atsinanana et la Miss Diaspora.

Une approche innovante de la part du comité d'orga- nisation de « Miss Madagascar », qui peut aussi d'entrée exposer une forme de transparence de sa part. Chaque vidéo des candidates est ainsi soumise à l'interactivité avec le public et ses réactions. Une grande finale est prévue par les organisateurs le 17 juillet à partir de 12h30 à l'Arena Ivandry. Au-delà du passage sur les réseaux sociaux, sept des dix-sept candidates participeront à cette finale où « Miss Madagascar 2020 » sera par la suite couronnée. En espérant que le trajet de chacune d'entre elles se déroule sans encombre. En attendant, suivons leur parcours sur les réseaux sociaux.