Madagascar: Hausse de facture - Réclamations possibles auprès des agences Jirama

Anormales. Les hausses de facture constatées par les usagers de la Jirama sont loin de désemplir. Raison pour laquelle, la compagnie nationale de l'eau et de l'électricité a annoncé un appel à manifestation à l'endroit des consommateurs dont les factures présentent des anomalies. Selon les responsables de la compagnie, près de cinq mille cas d'irrégularités ont été constatés.

« Suivant les décisions prises par le Conseil d'administration, la Jirama prend les dispositifs pour renforcer, améliorer et accélérer le rapprochement avec les clients. Pour ceux qui constatent une facture anormalement élevée, des kiosques seront mis en place à partir de la semaine prochaine au sein des six agences Jirama d'Antananarivo, en plus de l'accueil déjà dédié en fonctionnement à Antanimena » explique la direction de la compagnie.

Une façon pour ces derniers de confirmer que les doléances et les requêtes de ses clients sont étudiées afin de trouver une solution idoine. Les clients ayant une hausse significative et inhabituelle de leurs factures peuvent demander un étalement du paiement jusqu'à six mois. « Dans les cas d'erreurs d'index, la Jirama procèdera sur place à la correction de l'index afin d'ajuster le vrai montant de la facture.

Dans les cas d'autres anomalies, les clients ne paieront que le montant habituel et conviendront avec la société une solution pour remédier à la situation normale » rassurent les responsables de la Jirama. La compagnie convie également ses clients concernés à contacter le numéro vert 35 47.