Congo-Brazzaville: Hôtellerie - Le Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel conforme aux normes de qualité

L'audit mené par SGS Disinfection Monitored and Cleaning Checked, leader mondial de l'inspection, de la vérification, des tests et de la certification, reconnu comme la référence mondiale en matière de qualité et d'intégrité, a jugé le Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel de Brazzaville respectueux des mesures de propreté, de désinfection et de sécurité les plus élevées.

L'audit a été axé sur la réussite d'un test indépendant et complet, notamment sur une validation approfondie pour garantir que l'hôtel a mis en œuvre le protocole en vingt étapes (et en dix étapes pour l'organisation de réunions et événements), comme indiqué et recommandé dans le protocole de sécurité des hôtels Radisson. Cette validation à distance a été suivie d'un audit sur place et d'une inspection réalisée à l'aide des dernières technologies de test.

Mené par des inspecteurs SGS locaux, le double test sur le site comprend des tests in situ d'adénosine triphosphate (ATP) et RT-qPCR. Ces deux méthodes de test sont essentielles pour confirmer si l'hôtel applique des mesures de nettoyage et de désinfection en profondeur, conformément au protocole de sécurité des hôtels Radisson.

Marco Rabbia, directeur général du Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel, Brazzaville, a dit qu'ils sont déterminés à offrir un environnement propre et sûr, avec des normes d'hygiène maximales, pour protéger leurs clients, les membres de l'équipe et les partenaires. « Nous sommes ravis que SGS ait validé le fait que nous respectons pleinement tous les protocoles de santé, de sécurité et de désinfection décrits dans le Protocole de sécurité en 20 étapes (et en 10 étapes pour l'organisation de réunions et d'événements) des hôtels Radisson. Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau nos clients au Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel, Brazzaville », a déclaré le directeur général.

Le protocole de sécurité des hôtels Radisson décrit les procédures approfondies de propreté et de désinfection, les protocoles améliorés, les directives opérationnelles et le processus de validation pour assurer la sécurité des membres de l'équipe et des clients.

Le protocole de sécurité des hôtels Radisson comprend : l'augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection de toutes les zones de l'hôtel, avec une attention particulière aux objets souvent touchés ; des stations de désinfection avec gel hydroalcoolique et gants à disposition des clients à l'entrée principale et dans les espaces publics de l'hôtel ; désinfection des clefs de chambre et don des clefs aux clients lors de l'arrivée en respectant les consignes de sécurité ; processus de départ express disponible pour les clients afin de minimiser les contacts ; mise à disposition et encouragement des méthodes de paiement sans espèces ; accroches portes affichant les procédures de nettoyage et de désinfection ; programme de formation en hygiène et prévention pour tous les membres de l'équipe ; équipement de protection individuelle pour tous les membres de l'équipe, comme les masques et les gants

Rappelons que Radisson Hotel Group est l'un des plus grands groupes hôteliers au monde avec sept marques d'hôtel et plus de 1.400 hôtels en activité et en développement dans 120 pays. Quant à SGS Disinfection Monitored and Cleaning Checked avec ses plus de 94.000 employés, exploite un réseau de plus de 2.600 bureaux et laboratoires dans le monde.