Congo-Brazzaville: Football - L'Uefa annonce la reprise de ses compétitions début août

C'est sous une formule inédite « Finale 8 » que l'instance qui gère le football européen va reprendre la Ligue des champions pour le 7 août prochain, soit quelques jours avant le tirage au sort des quarts de finale, prévus le 10 juillet.

La Covid-19 a modifié l'ordre des choses. A partir des quarts de finale, toutes les rencontres opposant les huit prétendants pour la succession de Liverpool vont se jouer sous la forme des matches uniques à Lisbonne, au Portugal, pour rattraper le retard causé par l'arrêt de la compétition, depuis le 11 mars. En raison de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, l'Uefa n'a enregistré que, pour le moment, la moitié des qualifiés en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a éliminé Dortmund (2-0 au retour après 1-2). L'Atletico de Madrid a écarté Liverpool, tenant du titre (3-2 au retour après 1-0). Les Allemands de Leipzig ont dominé Tottenham (3-0 au retour après 1-0), puis les Italiens d'Atlatanta Bergane ont été les bourreaux du FC Valence (4-3 au retour après 4-1). Les autres places qualificatives, pour compléter les tableaux des qualifiés, vont se disputer les 7 et 8 août.

Le FC Barcelone recevra les Italiens de Naples après un score 1-1 sur le terrain de Napoli. Le Bayern de Munich va tenter de se confirmer devant Chelsea qu'il avait largement dominé (3-0) en Angleterre. La Juventus de Turin, battue à l'aller (0-1), reçoit l'Olympique Lyonnais. Le Real de Madrid se déplacera à Manchester pour tenter de refaire son retard face à City. A l'aller, les Madrilènes s'étaient inclinés à domicile 1-2. Les quarts de finale de la Ligue des champions vont, selon le calendrier dévoilé par l'Uefa, se disputer les 12, 13, 15 et 15 août. Les demi-finales sont prévues les 18 et 19 août et la finale le 23 août.

La suite de la Ligue Europa va se jouer aussi sous la forme des matches uniques. Dans cette compétition, aucune équipe n'a validé sa qualification pour les quarts de finale, aucun match retour n'ayant été disputé. Les matches aller opposant Getafe à l'Inter Milan puis l'AS Roma au FC Seville ont été les premiers à être reportés. Tous les huitièmes de finale se disputeront les 5 et 6 août. Les quarts de finale de la Ligue Europa sont prévus pour les 10 et 11 août et les demi-finales les 18 et 19 du même mois. La finale de la compétition est prévue pour le 21 août en Cologne, en Allemagne.