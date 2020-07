Congo-Brazzaville: Education - Des cours de recyclage pour le personnel de l'école inclusive de Kintélé

Dans le souci de renforcer les capacités du personnel enseignant et administratif du complexe scolaire Emmaüs, situé à Kintélé au nord de Brazzaville, une session de recyclage a été ouverte le 1er juillet, afin de garantir le bon fonctionnement de l'établissement et la qualité des enseignements.

La formation vise à améliorer l'accès à l'éducation et l'équité pour réduire la disparité d'apprentissage entre les personnes valides et celles vivant avec handicap visuel.

Au total trente-et-un participants prennent part à cette formation financée par la Mission évangélique Braille, Suisse partenaire de l'association « Viens et Vois » que dirige Emerson Massa. Parmi ces apprenants figurent vingt-et-un enseignants et dix agents de l'administration. Pendant un mois, les enseignements seront dispensés en modules notamment la pédagogie, psychologie, les mathématiques, l'orientation et mobilité, l'administration et le management.

Emerson Massa a souligné dans son allocution qu'il s'agit d'une formation de renforcement des capacités managériales et de gestion du personnel au profit de son association, du personnel enseignant et administratif.

Bientôt la dotation de l'école inclusive en énergie solaire

L'annonce a été faite à cette même occasion par le président de Viens et Vois avant d'inviter les apprenants à la ponctualité, la régularité et à la constance pour être à la hauteur de la session. Outre l'énergie solaire, cette école sera aussi dotée d'une unité de transcription et d'impression Braille.

En ce qui concerne la collaboration qui existe entre l'association et le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Emerson Massa a indiqué : « Notre attente demeure en ce qui concerne la signature de la convention de collaboration entre l'organisation et le ministère ainsi que la note du détachement des enseignants évoluant au sein de notre structure ».

Au terme de la cérémonie, des attestations de participation et de reconnaissance ont été remises aux participants de la précédente session de formation organisée l'année dernière sur le thème « Les techniques pédagogiques de l'éducation inclusive et aux spécificités liées à l'handicap visuel ».