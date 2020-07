Congo-Brazzaville: Etoile du Congo - Elie Roger Ossiété revient dans la maison qu'il connait bien

Le nouvel entraîneur des vert et jaune a déclaré après sa nomination vouloir mettre son expérience au service du club afin de lui permettre de livrer les prestations de qualité lors des différentes compétitions, notamment le championnat national et la Coupe africaine de la confédération.

Vainqueur de la Coupe du Congo 2019, l'Etoile du Congo a terminé le championnat 2019-2020 loin du podium. Les Stelliens ont occupé la sixième place en utilisant d'ailleurs deux entraîneurs. Cédric Nanitelamio (vainqueur de la Coupe du Congo et de la Super Coupe du Congo) a démissionné en plein milieu de la saison, obligeant l'Etoile du Congo à faire recours à son directeur technique Roger Nyanga pour assurer la relève. Le dernier vainqueur de la Coupe du Congo va disputer la prochaine Coupe de la Confédération. Pour mieux préparer la nouvelle saison, les dirigeants de l'Etoile du Congo ont fait appel à celui qui connait parfaitement bien la maison.

Elie Roger Ossiété a rejoint pour la première fois l'Etoile du Congo lors de la saison 2013-2014 comme entraîneur adjoint puis il a bénéficié d'une deuxième expérience aux côtés de Barthélémy Ngatsono en 2015-2016 avant d'être confirmé titulaire. «... L'Etoile du Congo doit faire une belle prestation. C'est ce que les Stelliens attendent de moi. Vu la petite expérience que j'ai acquise, je vais essayer de mettre cela en exergue juste au service de l'Etoile du Congo », a déclaré Elie Roger Ossiété.

La compétition africaine, il en a connue avec trois clubs différents. Avec l'Etoile du Congo justement, il a été éliminé en 2016 en seizième de finale de la Ligue des champions. Les Stelliens s'étaient inclinés (3-5 pour l'ensemble des deux matches) devant l'Entente sportive de Sétif d'Alger. Au tour suivant, l'Etoile du Congo avait écarté Manga Sport du Gabon 3-0. En 2017, alors adjoint de Guillaume Illunga, il profite de la suspension de ce dernier pour diriger les matches de l'AC Léopards de Dolisie en Ligue des champions. Les Fauves du Niari éliminent au premier tour les Camerounais de UMS de Loum 3-1 avant d'être éliminés par Saint-George d'Ethiopie en seizième de finale (1-2). L'équipe championne du Congo de l'époque avait ensuite enchaîné une autre contre-performance au tour de cadrage face à Mbabane Swallows.

Elie Roger Ossiété quitte alors les Fauves du Niari et rejoint le Club athlétique renaissance aiglons en 2018. Sous sa direction, le Cara s'était classé deuxième du groupe C et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe africaine de la Confédération avant d'être éliminé par le Raja de Casablanca. L'Etoile du Congo, qu'il retrouve après quelques saisons, sort d'une campagne africaine pas trop convaincante. Elle a échoué à l'étape des préliminaires de la Coupe de la confédération face au Pyramids FC.

Le nouvel entraîneur des vert et or a désormais la mission de permettre à cette équipe de franchir un palier en compétition africaine. « Nous avons déjà un effectif qui n'est pas mauvais mais il faut quelques retouches. Nous allons faire un état des lieux quand nous allons démarrer... mais qu'on le veuille ou non, la compétition africaine demande des joueurs beaucoup plus compétitifs », a-t-il souhaité.

Titulaire d'une licence fédérale et de la licence B de la CAF, Elie Roger Ossiété a beaucoup appris auprès des entraîneurs expérimentés comme Benoit Nkokolo, Eugène Kakou, Jean Eloi Mankou, Barthélémy Ngatsono... D'après la note signée par le général Emmanuel Ngouélondélé Mongo, président général du club, il sera épaulé par Gildas Ngo( son adjoint), Athanase Opoikana (entraîneur des gardiens), Claude Mayanoma (préparateur physique), Christian Audrey N'kondo (kinesithérapeute), Renaud Okaka (Intendant) et Dabick Silas Okomba (chargé de matériel)