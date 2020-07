Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Un nouveau directeur à la tête de l'Irsen

Le Pr Joseph Goma-Tchimbakala vient de prendre ses fonctions à la tête de l'Institut de recherche en sciences exactes et naturelles (Irsen). Mettre les sciences exactes et naturelles au service du développement de la recherche scientifique au Congo fait partie de sa mission.

Les missions urgentes de l'Irsen pour l'année 2020 sont axées sur les projets d'appui à la surveillance du milieu marin, côtier et continental, de l'orientation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques pour la sécurité alimentaire et la santé, en réorganisant les directions des zones de recherche. Au sens large, l'Irsen a pour mission d'organiser des recherches fondamentales et appliquées pour promouvoir le développement national à travers les sciences exactes et naturelles. Par ailleurs, il revient à cet institut de mettre en œuvre une programmation scientifique autour des axes prioritaires pour le développement du pays, de faire les inventaires de la flore, de la faune, des sols et sous-sols, des eaux et des facteurs météorologiques du Congo en apportant son concours à la formation et à la recherche par la recherche.

Joseph Goma-Tchimbakala est maître de conférences CAmes. L'Irsen est une maison qu'il connaît bien, puisqu'il y travaille depuis 2014 en qualité de directeur scientifique. Il se contente sur le concours de tous pour réussir les missions qui lui sont assignées. « Un directeur général, tout seul, ne peut rien », a-t-il fait savoir.

Au nom du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, son directeur de cabinet, Jean Claude Boukono, a appelé le nouveau directeur de l'Irsen à de l'ardeur au travail, afin que la recherche scientifique au Congo poursuive sa marche vers le développement.

M. Joseph Goma-Tchimbakala succède au Pr Clobite Bouka Biona. Lors de la passation de service, le directeur de cabinet du ministre en charge de la Recherche scientifique a remis à ce dernier une médaille d'officier dans l'ordre du mérite congolais ainsi qu'un certificat de reconnaissance de la communauté scientifique tout en soulignant qu'il avait déjà été décoré de la médaille d'argent de la recherche scientifique. Reconnaissance sur le travail que le récipiendaire a accompli d'abord en tant que conseiller à la recherche scientifique de 2011 à 2015 et directeur général de l'Irsen de 2014 à 2020.