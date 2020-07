Congo-Brazzaville: Handball - La Cahb a un nouveau logo

Quarante-sept ans après sa création, la Confédération africaine de handball (Cahb), dirigeé par le Béninois Arêmou Mansourou, a changé son logo pour s'adapter à la dynamique actuelle. Dans une interview, le secrétaire général de la Cahb, Charles Omboumahou, a souligné que ce changement a valu la peine pour l'amélioration de l'image de l'institution.

L'ancien logo de la Cahb à cinq couleurs laisse la place à un nouveau qui se définit en trois couleurs, à savoir le bleu, le blanc et le jaune, représentées dans un cercle qui symbolise l'universalité autour d'un même idéal sportif. Ce cercle implique tous ceux qui partagent une même passion pour le handball et inspire le travail d'équipe et la cohésion.. «J'avoue que c'est avec un léger pincement au cœur que nous avions laissé derrière nous quarante-sept années d'identité. Cependant, il était nécessaire pour la Cahb d'opérer ce changement pour mieux correspondre à la dynamique actuelle qui est davantage cohérente avec notre culture d'entreprise et notre stratégie de développement : amélioration de l'image de l'institution, nouveaux objectifs marketing, etc. », a expliqué Charles Omboumahou qui a, d'ailleurs, ajouté que les experts consultés, étaient d'avis qu'il fallait le changer car le premier logo était trop chargé en couleurs et ne convenait plus aux exigences d'aujourd'hui en matière d'image.

Toutefois, la Cahb est restée plus sobre en conservant les fondements de l'ancien logo. «Nous avons sélectionné trois couleurs parmi les cinq anciennement représentées. La couleur bleu foncé qui dégage la confiance et la loyauté́ dans le temps plus clair, il est associé à des idées de liberté́, de rêve, de modernité et de management. Le mélange des deux bleus est harmonieux et rappelle le sentiment unique que partage ensemble la grande famille du handball. Cependant, le jaune est stimulant et plus rayonnant. C'est la couleur du soleil et celle la plus représentative de l'Afrique. Enfin, le blanc souvent utilisé pour marquer le commencement et le support de toute chose, c'est le symbole de la pureté puisque la Cahb soutient toutes les fédérations africaines », a-t-il commenté.

Répondant à la question sur l'organisation des compétitions de la Cahb en 2020, Charles Omboumahou a souligné qu'à l'heure actuelle, malgré leur optimisme, la Confédération africaine ne peut ni programmer de nouvelles dates, ni confirmer celles du calendrier d'activités 2020. « Nous restons accrochés aux différents développements de la pandémie. Il est important d'ajouter que la santé et la sécurité de tous sont primordiales. Mais, s'agissant de la CAN des dames, nonobstant sa reprogrammation, les sites choisis pour accueillir la compétition demeurent inchangés », a poursuivi le secrétaire général de la Cahb. Il a rassuré qu'en cette période de ralentissement général des activités, le staff de la Cahb est toujours fidèle au poste et disponible. Cette période de latence leur permet également de mûrir des stratégies de développement pour le futur du handball africain, a-t-il dit avant d'inviter tous les sportifs au respect des mesures d'hygiène et de sécurité adoptées par les différents acteurs de la lutte contre la Covid-19.