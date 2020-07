Sénégal: Mercato des Lions - Koulibaly pisté par l'Atlético, Wagué choisit la Turquie, PAN reste aussi

Annoncé avec persistance en Angleterre, le transfert de Kalidou Koulibaly est encore loin d'être bouclé. Après les grands clubs anglais, c'est Atletico de Madrid qui a montré son intérêt pour le défenseur des Lions. En Turquie, le milieu de terrain Pape Alioune Ndiaye a manifesté son souhait de rester en Turquie et de ne pas retourner en Angleterre. A l'inverse la porte d'un départ s'est largement ouverte pour Moussa Wagué. Le FC Barcelone a donné son feu vert pour son transfert à Fenerbahçe en Turquie.

Dans le viseur de nombreux clubs et annoncé très proche des grands cadors anglais, le transfert de Kalidou Koulibaly est encore loin d'être acté. Selon le site Mattino, repris par Africa Top Sport, Kalidou Koulibaly intéresse également du côté de l'Atletico Madrid.

Le site espagnol indique que Diego Simeone l'entraîneur de ce club espagnol, apprécierait beaucoup le défenseur international sénégalais et aurait fait part de son souhait de le recruter à ses dirigeants. Et le club de la capitale a approché Naples pour se renseigner sur le défenseur et aurait même formulé une première offre jugée insuffisante par les Naples. Mieux, on ajoute que l'Atletico Madrid n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier et compte bientôt faire une autre offre plus proche des exigences de la formation madrilène.

Une offre mieux que celles proposées par les autres cadors européens? On sera édifié lors des prochaines semaines. En Turquie Pape Alioune Ndiaye est à l'heure du choix. En prêt au Trabzonspor, le contrat du milieu de terrain des Lions s'achène le 26 juillet 2020. Soit à la fin de la saison. Le milieu de terrain des Lions ne souhaite pas selon les médias turcs, repris par wiwsport, évoluer en Championship et notamment avec Stoke City, club auquel il est lié jusqu'en 2022. Il veut rester en Super Lig et il l'a fait savoir à la direction de Trabzonspor qui est en pleine étude pour les transferts. D'ailleurs, des décisions seront prises à la fin de la saison pour la situation de plusieurs joueurs dont Pape Alioune Ndiaye. Formé à Diambars, PAN a déjà évolué dans le championnat turc Osmanlispor et avec 12 matchs, 1 but et deux passes décisives, Galatasaray, club avec lequel il a remporté le championnat et la coupe de la Turquie en 2019.

A l'inverse, Moussa Wagué pourrait relancer sa carrière loin de l'Espagne. Et c'est la destination de la Turquie qui se précise pour l'ancien pensionnaire de l'Académie Aspire. Les dirigeants Blaugrana ont donné le feu vert pour prêter pour le latéral droit sénégalais Wague.

Concernant Todibo, il devrait évoluer dans un club français. Un deuxième prêt pour l'ancien pensionnaire de Aspire. Arrivé en Espagne en juillet 2019, l'international sénégalais de 21 ans a déjà été prêté à Nice. Mais depuis son retour dans le club catalan, il ne faisait pas partie des plans de Quique Setien et n'a pu disputer que 5 matchs. Courtisé par plusieurs clubs, Wagué aurait fait le choix de Fenerbahçe en Turquie. Un club qu'il devrait rejoindre dans les jours à venir. A en croire les informations des médias turcs, le FC Barcelone aurait donné son accord pour ce départ qui pourrait s'effectuer dans les prochains jours.