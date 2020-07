Cameroun: Succession Fotso Victor - Le « contenu » du testament contesté

Le successeur coutumier et traditionnel de Fosto Victor, industriel de renommée décédé le 19 mars 2020 et inhumé le 20 juin dernier à Bandjoun, est connu.

Il s'agit de Pascal Damien Fotso Ngappe, âgé de 26 ans, ingénieur en formation au Canada. L'heureux élu est le fils de Chantal Fotso, septième épouse du défunt et chef de file d'une frange de la famille favorable au report des obsèques du de cujus en cette période de pandémie du coronavirus.

Ce groupe s'est ainsi opposé, sans succès, à Laure Toukam Fotso épouse Njitap et autres, qui ont obtenu devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en France, le transfert de la dépouille de Fotso Victor au bercail.

C'est Laure Toukam Fotso, conjointe de l'ancien lion indomptable, Gérémi Sorel Njitap, qui a finalement organisé l'inhumation du défunt, selon ses dernières volontés, avant d'être désignée administratrice de biens de la famille Fotso. Dans sa tâche, l'administratrice de biens sera appuyée par Marcel Florian Fotso (28 ans) et Jonathan Fotso Kuaté (24 ans), respectivement diplômé en comptabilité aux Etats-Unis et étudiant dans une institution universitaire à Yaoundé. Le 22 juin, deux jours après avoir conduit Fotso Victor à sa dernière demeure, Me Rose Guemdjo Kouam, notaire à la Cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam, a ouvert le testament pour communiquer à la famille l'identité du successeur et des administrateurs.

Me Rose Guemdjo Kouam était assistée de deux de ses collègues venant de Yaoundé et de Bandjoun. De sources proches de cette famille indiquent que le contenu de ce testament, tel que délivré, est remis en cause. Les contestataires parlent d'un simulacre de conseil de famille et se plaignent de ce que le testament a été ouvert en présence d'une « poignée de personnes seulement ». Alors que le défunt a laissé 25 épouses et un peu plus de 120 enfants.