Soudan: L'inauguration du premier institut de recherche agricole pluviale en Afrique

Al-Qadarif — La première réunion du conseil d'administration de l'Institut Mirghani Mahjoub pour la formation, la technologie et la recherche s'est tenue à Al-Qadarif, qui est considéré comme le premier institut de recherche pluviale au Soudan et dans la Corne de l'Afrique.

Le recteur de l'Université d'Al-Qadarif, Prof. Mohamed Zain, a confirmé que toutes les dispositions techniques et administratives ont été prises pour l'inauguration de l'Institut, et a expliqué que l'institut est le premier du genre dans la région arabe et africaine et jouera un rôle majeur dans le développement du secteur des pluies car il contribue à la renaissance et au développement de l'agriculture pluviale au Soudan.

Prof. Zain a déclaré que l'institut se concentrera sur la recherche agricole pluviale et ses problèmes et accordera des diplômes supérieurs et des diplômes intermédiaires aux étudiants, travailleurs et techniciens dans les domaines de la technologie et de la formation agricoles et que l'institut a obtenu l'approbation initiale pour sa création du ministère de l'enseignement supérieur et attend l'approbation finale.

Le directeur de l'Université d'Al-Qadarif a confirmé que le gouvernement de l'Etat avait alloué une superficie de 35 acres dans la région d'Umm Shujerat pour la création de l'institut.

Il est à noter que un certain nombre d'agriculteurs et d'universitaires ont annoncé leur disponibilité à fournir un soutien matériel et en nature à la création de l'Institut en raison de ses grands avantages à promouvoir et développer la production agricole et à fournir des solutions scientifiques aux problèmes du secteur pluvieux dans le pays.