Afrique: La BID confirme son soutien continu au gouvernement du Soudan

Jeddah — La Banque islamique de développement (BID) a confirmé lors de la "Conférence de partenariat avec le Soudan" qui a eu lieu le 25 juin 2020, accordant 35,5 millions de dollars au Soudan dans le cadre de la stratégie de la banque pour répondre à la pandémie COVID-19.

La BID a affirmé sa volonté de coopérer avec la communauté internationale et d'autres partenaires dans le développement afin de renforcer le rôle du secteur privé et développer le partenariat et la coopération pour soutenir les efforts du gouvernement soudanais pour réaliser le développement économique et social dans le pays.

Il est à noté que le financement total du Groupe de la Banque islamique de développement à ce jour s'est élevé à 1,7 milliard de dollars, dont 1,1 milliard de dollars pour des projets financés par la BID, 70,8 millions de dollars pour le financement du secteur privé par la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD).

Le financement du commerce s'est élevé à 126,1 millions de dollars par l'intermédiaire de la Société islamique internationale pour le financement du commerce (ITFC).

La BID a contribué à aider le Soudan à atteindre 8 objectifs de développement durable dont l'éradication de la pauvreté, l'élimination totale de la faim, la bonne santé et le bien-être, la bonne éducation, l'eau potable et l'hygiène, l'énergie propre avec des prix abordables, le travail décent et la croissance de l'économie, de l'industrie, de l'innovation et des infrastructures.

La BID a également confirmé que le groupe travaillera aux côtés du gouvernement du Soudan pour surmonter les obstacles et les défis auxquels le pays est confronté à cette étape importante du développement du Soudan.