Cote d'Ivoire: Ralliement - Des Amazones du FPI s'engagent au Rhdp

Le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumahoro a reçu, hier, au siège du Rhdp aux II Plateaux-Les Vallons, des militantes du Fpi, venues lui traduire leur volonté de militer désormais au sein de la famille des houphouétistes.

Elles ont décidé, hier, de défendre maintenant les couleurs du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Ces femmes originellement du Front populaire ivoirien (Fpi) et appelées sous le vocable " les Amazones" ont fait part à Amadou Soumahoro, président de l'Assemblée nationale, de leur engagement à militer dorénavant au sein de la famille des Houphouétistes. Leur présidente, Bolla Lou Chantal, a donné les raisons de ce ralliement, au cours de la cérémonie de réception au siège provisoire du Rhdp aux II Plateaux-Les Vallons. « Le Président de la République, Alassane Ouattara, a réalisé de grandes œuvres en Côte d'Ivoire. Il a construit des centres de santé, des écoles partout sur l'ensemble du territoire. Il a également construit des hôpitaux, des universités. On n'a pas besoin de nous le dire. Ces infrastructures sont visibles », a-t-elle expliqué. Puis de soutenir : « Nous les Amazones du Fpi apprécions ces œuvres. Voilà pourquoi nous déclarons désormais avec fierté notre appartenance au Rhdp ».

Bolla Lou Chantal a affirmé que leur choix de rejoindre le Rhdp a été aussi motivé par la politique du vivre ensemble et celle de l'entrepreneuriat prônées par le Chef de l'État et son parti. Elle a, dans cette perspective, fait savoir que grâce à cette politique, des jeunes et des femmes ont bénéficié du financement de leurs activités. Elle a également déclaré que le Président Ouattara, dans la prise de certaines mesures, a participé au rayonnement de la femme ivoirienne en la plaçant « au cœur du développement de la Côte d'Ivoire ». Raison pour laquelle, à l'en croire, les amazones du Fpi « sont venues ce matin traduire leur engagement au Rhdp ».

Amadou Soumahoro a félicité ses interlocutrices pour « avoir fait ce bon choix ». Pour lui, le Rhdp, en tant que de formation politique qui fédère tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, accueille à bras ouverts ses" sœurs" qui ont compris le bien-fondé de la politique du Président de la République, Alassane Ouattara. « Vous avez eu raison de choisir le Rhdp qui est la vision d'un homme qui a servi loyalement aux côtés d'un grand homme, le Président Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara n'a cessé d'exalter les valeurs de paix, d'unité, de fraternité que Houphouët-Boigny défendait. Vous êtes donc les bienvenues au sein de la famille des Houphouétistes », a-t-il rassuré.kanaté mamadou