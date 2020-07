Tunisie: Athlétisme | En prévision des compétitions internationales - Mahfoudhi, Chehata et Mejri en stage

Les trois perchistes se préparent à Aïn Draham pour reprendre.

Après un rassemblement à Tunis, les trois sauteurs à la perche Dorra Mahfoudhi, Mejdi Chehata et Seifeddine Mejri, accompagnés de l'entraîneur national Ayed Berrahayem, se rendront le 6 de ce mois à Aïn Draham pour effectuer un stage qui durera jusqu'au 17 du même mois. D'autre part, les équipes nationales cadets et juniors, qui comptent 55 athlètes, effectueront un stage de préparation à Béni M'tir à Aïn Draham du 8 au 28 de ce mois. Ils seront encadrés par 15 entraîneurs.

Stages d'entraîneurs et de sport et santé

Un stage d'entraîneurs niveau 1 a démarré hier à Nabeul. On note la participation de 24 coachs. Ce stage qui durera jusqu'au 15 de ce mois sera dirigé par les experts Hassen Fadhlaoui et Samiha Amara. D'un autre côté, la ville de Nabeul abritera, à partir de lundi prochain, un stage de «sport et santé» qui se poursuivra jusqu'au 15 du même mois. Il sera dirigé par des professeurs du ministère de la Santé et de l'Institut national de sport de Kassar Said.

L'athlétisme tunisien en deuil

L'athlétisme tunisien a perdu un de ses enfants prodigues, à savoir Ferjani Kéfi. Ancien athlète, le défunt a formé et entraîné à la Zitouna Sport et à l'équipe nationale un grand nombre de championnes qui se sont illustrées à différents niveaux (arabe, continental, méditerranéen et mondial). Il s'agit des sœurs Dérouiche Zeineb, Souad et Latifa, Rachida Oueslati, Sonia Agoun, Sarra Touibi, Kaouther Akremi, Nadia Glenza, Sarra Kaabi et beaucoup d'autres. De plus, feu Ferjani Kéfi a grandement collaboré aux progrès fournis par les athlètes de la Zitouna Sport qui avaient réalisé de très belles performances. Il avait réussi avec brio son travail en tant qu'entraîneur national et en tant que directeur technique national. Sans oublier des fonctions qu'il avait assumées au MJS. Nos vives condoléances à sa famille.