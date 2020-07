Algérie: Chanegriha - Le rapatriement des crânes des résistants, un complément aux fondements de la souveraineté nationale

Alger — Le Chef d'état-major de l'ANP, le Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a salué, vendredi, les efforts consentis pour le rapatriement des restes mortuaires des chouhada de la Résistance nationale, qualifiant ce jour historique de couronnement des fondements de la souveraineté nationale.

"Ces héros, ensevelis plus d'un siècle et demi dans les dédales de la colonisation, ont fait l'objet de chantage de lobbies postcoloniaux, tenants du racisme, jusqu'à ce jour mémorable de couronnement des fondements de notre souveraineté et d'apaisement pour nos valeureux chouhada", a déclaré le Général de corps d'Armée Chanegriha à l'occasion de la cérémonie d'accueil des restes mortuaires des 24 martyrs de la Résistance populaire.

Louant, dans ce sens, "les efforts dévoués du Président Abdelmadjid Tebboune pour parvenir à ce résultat concret et décisif", le Chef d'état-major de l'ANP a ajouté "il a toute la gratitude et la reconnaissance du peuple algérien, et sa rétribution auprès d'Allah est plus grande".

Il a salué, en outre, les efforts consentis par toutes les bonnes volontés qui ont œuvré dans la discrétion mais résolument et patiemment pour le retour de ces héros à leur terre natale, la terre de leurs aïeux et de leurs descendants.

C'est des générations successives qui vont commémorer leur démarche honorable, leurs principes et valeurs et leur combat acharné pour la dignité, l'unité et la souveraineté de la patrie, a-t-il ajouté soulignant qu'ils font partie de ceux au sujet desquels Allah, le Tout-Puissant a dit :"Ne croyez pas que ceux qui ont été tués sur le sentier d'Allah, soient morts. Bien au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, heureux de ce qu'il les a bien pourvus".

Aussi, "nous appartient-il aujourd'hui de nous inspirer de ces héros et de leurs sacrifices incommensurables et de renouveler notre fidélité à leur serment, leurs espérances et leurs nobles objectifs que sont la libération de la patrie et la préservation de sa souveraineté, de son intégrité, de sa sécurité et de prospérité", a ajouté le Chef d'état-major de l'ANP.

Rappelant la décision du président de la République d'instituer le 8 mai Journée nationale de la Mémoire, il a soutenu que la récupération des restes mortuaires et crânes des héros de la résistance était "un gage de fidélité et le fruit des efforts et de l'engagement du président de la République à l'occasion de la Journée nationale du chahid, en février dernier". Un engament qui vient, a-t-il dit, "se concrétiser à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale".