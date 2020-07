Algérie: La récupération des ossements et crânes de chouhada confère au 58e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse un cachet spécial et singulier

Alger — L'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC) a estimé, vendredi, que la récupération des ossements et crânes des 24 martyrs de la résistance populaire a conféré un cachet "spécial et singulier" au 58e anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse.

"En cette journée historique, l'Onec exprime une fierté et une gratitude au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et à l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), de tous leurs efforts pour le rapatriement des ossements et crânes des martyrs de la résistance populaire",souligne l'organisation dans un communiqué.

Cette réalisation "a conféré un cachet spécial et singulier au 58e anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse, dans le cadre la nouvelle Algérie novembriste", a estimé l'Onec.

Adressant au peuple algérien ses "vœux de bien être, de bonne santé, de progrès et de prospérité, l'Onec l'exhorte à la fidélité au serment des valeureux chouhada et moudjahidine dans le cadre de la solidarité et de l'unité", conclut le communiqué.