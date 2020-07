Algérie: Destruction de 12 casemates pour terroristes à Batna et d'une bombe artisanale à Aïn Defla

Alger — Douze (12) casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites vendredi dans la zone de Kaf Mokhtar, à Batna, par des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite à Aïn Defla, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 03 juillet 2020, une (1) bombe de confection artisanale, suite à une opération de fouille et de recherche menée à Aïn Defla (1ère Région militaire)", tandis qu'un autre détachement de l'ANP "a découvert et détruit douze (12) casemates pour terroristes suite à une opération de ratissage dans la zone de Kaf Mokhtar, à Batna (5ème RM)", précise le communiqué.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), huit (8) individus et saisi six (6) véhicules tout-terrain, 1.260 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que douze (12) groupes électrogènes et sept (7) marteaux piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite, tandis que des tentatives de contrebande de 3.498 litres de carburants ont été déjouées à Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras (5e RM)".

En outre, "quatorze (14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen (2e RM)", conclut le communiqué.