Algérie: Covid19 - 26 décès et plus de 1500 cas impactés parmi les personnels de la Santé

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a fait état de 26 décès et plus de 1500 cas impactés par le Coronavirus, parmi le personnel de la santé.

Le secteur de la Santé a déploré, parmi les différents corps, 26 décès et plus de 1500 cas impactés, dont certains se sont rétablis et d'autres toujours en soins, a indiqué le ministre vendredi soir lors d'une émission de la Télévision publique sur la propagation du Covid-19 dans la wilaya de Blida.

Le ministre de la Santé avait annoncé auparavant des émissions télévisées consacrées aux wilayas enregistrant les taux les plus élevés de contamination au Covid19, animées par des spécialistes des hôpitaux de la wilaya concernée, dont celle consacrée vendredi à la wilaya de Blida.

Soulignant, dans ce sens, que la large propagation du virus dans les grandes villes était due à la forte concentration démographique dans les wilayas du nord, M. Benbouzid a déploré le fait que cette situation ait créé une lassitude surtout psychologique chez les personnels de la Santé.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a assuré que les tests de dépistage PCR sont disponibles en nombre suffisants à l'Institut Pasteur, ajoutant que d'autres quantités seront importées dans les prochains jours.

De son côté, le directeur général de l'Institut Pasteur, Dr. Fouzi Derrar a affirmé que le nombre des analyses de dépistage est passé de 600/jour en mars dernier à 2600/jour ces derniers temps, précisant que les laboratoires seront renforcés dans les régions enregistrant des foyers de contamination.

Des infectiologues, des pneumologues, des épidémiologistes, des médecins-réanimateurs et oncologues prenant part à cette émission ont passé en revue la situation épidémiologique dans la wilaya de Blida, citant l'existence de "deux à trois foyers de contamination" sur les 29 communes de la wilaya.

L'ensemble de ces spécialistes se sont accordés à dire que "pour briser la chaine de contamination le respect de trois règles de prévention, à savoir le lavage régulier des mains, l'observation de la distanciation sociale et le port du masque de protection par tous était impératif".