Algérie: Révision de la Constitution - L'ANIE soumet ses propositions au comité d'experts

Alger — L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a soumis une série de propositions au comité d'experts chargé de la révision de la Constitution en vue de leur exploitation dans l'enrichissement du projet, a indiqué, samedi, un communiqué de l'Autorité.

Les propositions des membres de l'ANIE ont été soulevées "en leur qualité de membres et acteurs de la société via 'un document consensuel' soumis au comité d'experts chargé de la révision de la Constitution pour leur examen et exploitation, conformément aux pratiques en vigueur", indique le communiqué, soulignant que les propositions ont concerné tous les chapitres prévus dans l'avant-projet, notamment celui consacré à 'l'ANIE' concernant les modalités de sa structuration, sa mission et son travail en appui à la démocratie constitutionnelle et la protection de l'avis du peuple, et la concrétisation de sa volonté et de son choix.

Selon le communiqué, le principe "d'expression d'avis" dans le but d'améliorer, voire compléter les lois de la République relatives à la démocratie "compte parmi les devoirs et priorités devant jouir d'un plus grand intérêt", notamment s'il s'agit de la source même de la législation, à savoir la Constitution qui assure la protection de la démocratie et des droits de l'Homme, et l'organisation du système de gouvernance au sein de la République.

En réponse à la demande du Comité d'experts chargé de l'élaboration de propositions sur la révision de la Constitution, les membres de l'ANIE "ont tracé un programme en vue d'enrichir et formuler les propositions, en associant tous ses membres, y compris ses représentations locales (wilayas et communes), et d'œuvrer à l'élargissement de la participation à l'expertise universitaire et académique, en associant des enseignants universitaires spécialisés en Droit constitutionnel".

Le programme a inclut un groupe d'ateliers ainsi que des journées d'études, "ce qui a permis de réunir les avis de l'ensemble de ses cadres à tous les niveaux, en vue de fournir un avis commun dans l'enrichissement du projet, sur la base de leurs compétences scientifiques et académiques".

