Algérie: Berraki appelle à l'implication de tous dans la lutte contre les noyades

Alger — Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a réitéré samedi son appel urgent à tous les citoyens afin de s'impliquer pleinement pour préserver la vie des jeunes face au fléau des noyades dans les cours d'eau et barrages, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Réagissant au décès par noyade vendredi de trois jeunes dans les wilayas de Biskra, Batna et Ain Defla dans des retenues d'eau et des barrages, M. Berraki a lancé un appel "pressant" aux familles pour faire preuve de "prudence" et de "vigilance", les exhortant à s'impliquer "pleinement dans cette action urgente et d'intérêt général" pour la préservation de la vie des enfants, a précisé la même source.

Dans ce contexte, il a souligné que malgré les efforts intensifs et renouvelés pour avertir le grand public et particulièrement la frange juvénile sur les risques des baignades dans des lieux (barrages, lacs et cours d'eau) non autorisés et non surveillés par la Protection civile, la liste des victimes continue malheureusement de s'allonger.

A cet effet, le ministre des Ressources a rappelé que "la responsabilité des adultes dans l'éradication et la lutte contre ce véritable fléau est commune et nécessite la contribution de tous", a conclu le communiqué.