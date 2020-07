Algérie: Commerce - Réunion d'évaluation des activités du secteur lors du 1er semestre 2020

Alger — Le ministre du Commerce Kamel Rezig a présidé, samedi, une réunion par visioconférence avec les directeurs régionaux et les directeurs du Commerce de wilaya portant évaluation des activités et les dossiers les plus importants du secteur durant le 1er semestre de l'année en cours, a indiqué un communiqué u secteur.

Lors de cette réunion qui s'est déroulée en compagnie du ministre délégué auprès du ministre du Commerce chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig a salué les efforts "colossaux consentis par les fonctionnaires du secteur, chaque en ce qui le concerne, notamment en cette conjoncture sanitaire que vit le pays et pendant le mois sacré de Ramadhan", lit-t-on dans le communiqué.

Evaluant le dossier de contrôle et de répression de la fraude, le ministre a exhorté les cadres du secteur d'intensifier les opérations de contrôle et de sensibilisation des commerçants et des opérateurs économiques, particulièrement en matière de lutte contre le phénomène des intoxications alimentaires, très répandu pendant l'été, et ce, en veillant à une série de mesures relatives aux conditions de transport, à la bonne conservation et à l'efficacité de la chaîne de froid", précise le communiqué.

A cette occasion, le ministre du Commerce a écouté un exposé sur l'état d'avancement du fichier national du produit algérien et les dossiers du commerce extérieur, de l'organisation des marchés, du contrôle, de la numérisation et du chantier d'actualisation de certaines lois relatives au secteur, conclut le communiqué.