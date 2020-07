Cote d'Ivoire: Prix Pierre Castel 2020 - La finale prévue le 06 juillet 2020. Le profil des deux finalistes

La finale du Prix Pierre Castel 2020 aura lieu, le 06 juillet 2020, au siège de Solibra à Abidjan-Treichville zone 3.

C'est par visioconférence que les deux finalistes présenteront leur projet devant le grand jury de Bordeaux présidé par M. Pierre Castel. Ils piocheront pour remporter la dotation de 15 000 euros (soit environ 10.000.000 F. CFA).

Lancé en avril 2020 en Côte d'Ivoire dans le contexte de la crise sanitaire mondiale le Fonds Pierre Castel et son partenaire Solibra sont déterminés à soutenir la dynamique entrepreneuriale des jeunes ivoiriens. En effet, les conséquences sur les Pme et Pmi de la pandémie à Covid-19 sont très néfastes et pourraient conduire de nombreuses entreprises à déposer le bilan.

Après le premier dépouillement des dossiers de candidature, 10 entrepreneurs ont été sélectionnés par le comité scientifique pour bénéficier d'une formation certifiante de ITC (International Trade Center).

Le jury d'Abidjan qui s'est réuni le 12 juin 2020 a retenu, au terme des 6 prestations, 2 projets pour leur pertinence (la réponse au besoin d'un marché, l'innovation) et l'esprit entrepreneurial. Il s'agit du projet de transformation de produits maraîchers (piment, aubergine, gnangnan etc...) porté par Mme Tien Sonia et de celui du COMPOST BEMV+ porté par M. Agoussi Jean Philippe.

Mlle Tien et M. Agoussi sont en compétition pour gagner la dotation de 10 000 000f et un coaching personnalisé.

Pour cette 3e édition, le Prix offre une dotation de 3500 euros (soit environ 2 300 000f) au second lauréat. Nos deux finalistes sont donc déjà certains de bénéficier de la communauté de gestionnaires réunie autour de M. Pierre Castel et d'une dotation d'au moins 3500 euros.

Profil des deux finalistes

Tien Lenou Sonia, 27 ans, est Gérante de la Société Coopérative Féifê (SOCOFE) située à Bingerville, spécialisée dans la production et la commercialisation des

produits vivriers et maraîchers en Côte d'Ivoire. Titulaire d'un BTS en communication, Mlle Tien Lenou s'est lancée dans le commerce des produits vivriers et maraîchers depuis 2008. Mlle Tien a décidé de répondre au besoin en produits vivriers prêt à la consommation (Piment, Gombo, Aubergine etc...). Son produit principal est le piment assaisonné dans un conditionnement de 200g.

Agoussi Jean Philippe, 29 ans en octobre prochain, titulaire d'un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles, est Directeur Général d'Ivoire Agro-Forever Consulting. Son entreprise située à Songon Nieky sur l'axe Abidjan-Dabou, s'est donnée pour mission de contribuer à fournir aux populations des aliments sains, naturels et 100% bio en formant les agriculteurs mais aussi en proposant des engrais et des produits d'entretiens bio qu'elle fabrique. Son produit phare en développement est le COMPOST BEMV + .

Le Compost BEMV+ est un engrais solide, un engrais vert, utilisé comme engrais de fonds, qui permet de réduire l'acidité du sol, en raison de sa forte teneur en calcium.

L'un des deux finalistes succédera à Glawdis Yao, lauréate nationale du Prix Pierre Castel 2019, co-gérante de la Société Ivoirienne de Transformation du Vivrier (SITRAV) qui produit et commercialise des épices en poudre sous la marque MAKO. Avec sa dotation de 10 millions elle a pu accroitre sa production.

Rappelons que le Prix Pierre Castel est à sa 3e édition. C'est une initiative du Prix Pierre Castel supporté par SOLIBRA en Côte d'Ivoire et bien d'autres partenaires qui partagent la vision de M. Pierre Castel, Président fondateur du Groupe Castel, de faire exploser le potentiel de la jeunesse africaine par la promotion des valeurs telles que le goût de l'effort et du travail, le sens de l'initiative, l'audace, la responsabilité, et la justice sociale.

Infos : Sercom