Cote d'Ivoire: Commission électorale FIF - Ce que René Diby disait sur Sory, Idriss et Didier avant l'AGO

L'ex ministre ivoirien des sports René Diby a été élu samedi 4 juillet 2020, membre du comité électoral de la Fif, au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance fédérale à Yamoussoukro. René Diby fait partie d'une liste de de personnalités indépendantes que le Comité exécutif de la Fédération a proposées pour être membres de la commission électorale.

Au cours de la même AGO, le comité exécutif dirigé par Sidy Diallo a obtenu

le quitus avec 56 clubs et Gie, contre 25, selon la répartition suivante : « L1 : 8 sur 14

L2 :15 sur 24, D3 : 30 sur 38, GIE: 3 sur 5 ».

Interrogé le 22 mai 2020 sur cette éventualité suite à une rumeur qui circulait déjà alors que l'AG était à l'époque prévue le 20 juin 2020, le ministre René Diby avait dit à l'IA :

« En 2011, j'étais membre de la commission en tant que vice-président. Alain Ekra était le président. Pour l'instant, je n'ai pas été sollicité. Je ne suis pas au courant. Je suis au village en train de me confiner. Je suis à la disposition de la Côte d'Ivoire, surtout que je suis dans une chambre de médiation. Je suis dans la chambre des rois et chefs. Nous jouons un rôle de diplomatie coutumière, un rôle de neutralité. Si l'on veut me solliciter, je n'hésiterais pas. J'ai encore des forces »

À cette occasion, il s'était prononcé sur les potentiels candidats en ces termes : « Je suis heureux de savoir que tous les candidats pressentis ou annoncés sont issus de la famille sportive : le football. Personne n'a été parachuté. Drogba est un grand joueur ivoirien. Idriss Diallo a été vice-président de la FIF, Sory a fait tous ses grades. Tous sont issus du football. Quel que soit celui qui sera élu, c'est le monde du football qui gagnera. À chacun de tirer son épingle du jeu ».

Soumahoro Mamadou, président de la conférence des présidents de fédérations, Lucien Boguinard du conseil national des Sports, Me Gnamien Antoine, ancien président de club et notaire, Irié Bi Tou, ancien international, le Magistrat Abel Yohou et Sam Etiasse ( Directeur exécutif de la FIF), autres membres de la Commission électorale de la FIF, éliront le président d'ici une semaine.

La proposition faite par le comité exécutif aux membres actifs a été adoptée à la majorité absolue avec 76 voix pour contre 7. (Ligue 1: 11 voix; Ligue 2 : 23 voix; D3 : 35 voix ;Groupement d'intérêt : 5 voix).