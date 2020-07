Cote d'Ivoire: Agboville - La ville va bientôt bénéficier de 10 km de route

La capitale de l'Agnéby-tiassa va présenter un autre visage dans les prochains jours avec le bitumage de 10 kilomètres de route.

C'est la bonne nouvelle que Dimba Pierre, président du conseil régional a donné aux populations, le vendredi 3 juillet 2020 dans la salle de réunion de la préfecture lors d'un point de presse. « Nous sommes venus présenter les projets majeurs pour Agboville. Nous sommes en chantier pour réhabiliter notre ville grâce au Président de la République et le premier ministre, qui ont donné les moyens nécessaires pour réaliser tous ces projets. C'est un coût global de 75 milliards de Fcfa pour le tronçon Thomasset-Agboville de 65 kilomètres et la voie triomphale d'Agboville. Ce matin nous avons effectué une visite de terrain pour voir les voies avec le préfet, le maire, le Bnedt et le ministère de la construction et de l'urbanisme... » a déclaré Dimba Pierre avant d'insister sur le fait d'obtenir des autorités l'autorisation de dégager les installations anarchiques.

Le président du conseil général a ensuite déclaré qu'en plus de la voirie, Agboville est en train de devenir une ville futuriste aux standards internationaux et attractifs. « Nous prévoyons la construction d'un lycée professionnel en plus des collèges de proximités en construction dans chaque sous-préfecture. Nous avons récupéré l'usine de décorticage de riz et nous prévoyons un lourd investissement dans la riziculture pour couvrir les besoins locaux et nationaux. En ce qui concerne l'eau et l'électricité, des investissements de 15 millions chacun a déjà a été bouclé avec l'Etat et la banque mondiale au profit de nos populations. Une nouvelle ville va pousser de terre vers Bôdô (Tiassalé) et sommes accompagnés par plusieurs partenaires... », a-t-il ajouté.

En retour le maire de la commune N'Cho Acho Albret s'est réjoui de tous ces projets « Je félicite mon frère Dimba Pierre et je prends l'engagement de jouer ma partition pour la réussite de tous ces projets. Je suis un maire heureux. » A-t-il indiqué.

Rappelons qu'une projection an diapos faite par le directeur régional de la construction et l'urbanisme Dro Jacquet, a permis à l'assistance d'être édifié sur les voies qui seront bitumées.

Enfin le préfet Sihindou Coulibaly a remercié Dimba Pierre et s'est réjoui de ce que tous ces projets bénéficieront aux populations.