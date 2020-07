Togo: Assistance du RJCHT aux personnes à mobilité réduite

Le coronavirus fait non seulement des milliers de victimes dans le monde y compris le Togo mais aussi engendre la famine parce qu'il détruit l'économie et fragilise le tissu social. L'Etat togolais a initié plusieurs projets dont Novissi pour atténuer les difficultés des populations. Cependant, la couche sociale la plus oubliée par la Nation reste les personnes handicapées.

Grâce à l'appui des Centres de Développement des Enfants et Jeunes (CDEJ) d'Aného Nlèssi, Canaa-Adjido, La Victoire de Glidji et celui de Klouvidonou, le Réseau des Journalistes et Communicateurs sur le Handicap au Togo (RJCHT) a distribué à Aneho ce samedi 04 juillet 2020 à plus de cinquante personnes handicapées, des vivres et non vivres constitués de riz, huile, spaghetti et cache-nez en vue de juguler cette période difficile de crise sanitaire au covid19. Oui elles sortent de l'ombre, les personnes handicapées et leur sourire et soulagement en disent long.

"Si les personnes non handicapées n'arrivent pas joindre les deux bouts en cette périodes de coronavirus et ses corollaires alors imaginez la situation d'une personnes handicapées qui a une famille à nourrir", a lâché Kodjo Dagah alias Tony Marcel, journaliste et président du RJCHT. Il a saisi l'aubaine pour lancer un appel aux bonnes volontés à venir soutenir le réseau afin qu'il poursuive cette action humanitaire dans toutes les préfectures du pays car ce n'est que 58 personnes handicapées sur les plus de 400.000 que compte le Togo.