Algérie: Lutte-coronavirus - Le Président Tebboune n'exclut pas un durcissement du confinement

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas exclu, samedi soir, un durcissement du confinement, si la Commission scientifique chargée du suivi de l'évolution du coronavirus en Algérie le recommanderait.

"Nous exécutons les recommandations de la Commission scientifique. Si elle voit qu'il est impératif d'aller vers un confinement partiel, dans quelques villes ou quartiers, on le fera", a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne française France 24.

"Parfois, les traditions ont pris le pas sur les recommandations de la Commission scientifique. Nous avons constaté que la progression, qui paraît à la limite acceptable, est due beaucoup plus à des contacts familiaux, mariages, circoncisions et autres...", a-t-il déploré, avant de souligner "avoir lancé un appel et demandé à tous les responsables locaux et autres afin d'interdire ce genre de regroupements dans des endroits clos".

"Faut-il ouvrir partiellement ou pas les frontières, l'environnement géographique a opté pour le déconfinement total bien que les chiffres des contaminations et des décès soient élevés. Nous allons en fonction de nos capacités et de notre crainte de voir les chiffres s'élever encore plus", a, par ailleurs, rétorqué le Président de la République, s'agissant de la question de réouverture ou pas des frontières.

Tout en rappelant que 32 vols quotidiens relient l'Algérie et la France, il a tenu à préciser que "toute personne qui entre en Algérie, est soumise durant 14 jours à un confinement total", rappelant qu'entre 40 et 50 Algériens rapatriés de l'étranger ont été déclarés positifs après avoir été soumis à cette mesure.