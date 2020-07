Tunisie: Optimiser les espaces - Exploiter les volumes sans encombrer

Rangements malins, meubles modulables, canapés convertibles, mezzanines, extensions... Vous avez un petit appartement ou une maison où la place manque ? Vous vous sentez à l'étroit chez vous et aimeriez vivre dans un espace fonctionnel, ordonné et optimisé ? Il existe de nombreuses astuces pour gagner facilement de la place !

Colorés et épurés, les petits espaces peuvent, au final, être tout aussi cosy et confortables que les superficies spacieuses. En rusant et en usant de petites astuces et de bonnes idées déco, la petite chambre deviendrait presque un grand espace. Place aux bonnes solutions gain de place pour une chambre plus que parfaite !

Selon les architectes et les décorateurs d'intérieurs, gagner de l'espace dans une demeure n'est pas une chose difficile, il faut juste un peu de bon sens et le tour est joué. «Quand je parle d'aménagement intelligent, je veux dire qu'il doit correspondre à vos besoins. Je le répète, vous avez besoin de circuler sans encombre dans les pièces de la maison. Vous avez aussi besoin de meubles de rangement, de décoration... Il ne faut surtout pas priver les habitants des petites maisons ou appartements du confort des grandes demeures. Tout doit exister !», assure Imen M., jeune architecte.

Pour les salons par exemple, Imen propose des solutions infaillibles : «Si vous manquez de place dans votre salon, la solution est d'investir tout l'espace. Du sol au plafond, des astuces existent pour aménager chaque recoin de la maison. Gagner de l'espace est synonyme d'astuces. Il faut faire appel à des professionnels pour investir tous les volumes laissés vacants. De cette manière, les angles, les recoins, les renfoncements et même les murs constituent des pistes rangements, parfois insolites, mais toujours utiles». Selon elle, la règle d'or est d'exploiter les volumes sans encombrer, car la démarche consiste à organiser sans sacrifier l'élégance de l'aménagement et de la décoration d'intérieur. Imen conseille, «dans un salon exigu, la table basse peut être munie de rangements dans son soubassement. Cet élément clé du salon peut avoir une double fonction. Et le fait d'intégrer une bibliothèque est à la fois esthétique et utile. Dans le même esprit, certains canapés ou canapés-lits proposent des coffres de rangement. Indispensables dans un studio ou dans des pièces de petite taille».

Faire le tri

Autres astuces proposées par l'architecte, l'utilisation des murs qui, selon elle, «ne requièrent pas nécessairement quatre mètres de hauteur sous plafond». Par ailleurs, il est primordial de penser aux meubles sur mesure pour épouser parfaitement les espaces vides. «Comment intégrer la télévision, ranger les livres, une enceinte et autres objets du quotidien ? En optant pour un meuble sur mesure adossé à un pan de mur entier. Dans les lofts, le système de placard permet, une fois fermé, de regarder la télévision sans encombrer sa vue de l'impression de fouillis que peuvent créer des étagères ouvertes. Il faut choisir un matériau de qualité comme du bois massif et éviter le mélaminé, sensible à l'humidité et qui a tendance à se déformer au bout de quelques années». Imen propose une autre astuce que personne n'aurait envisagée : optimiser les fenêtres. «Trop rarement exploité, le soubassement d'une fenêtre de belle taille constitue une option à double fonction : une banquette pour lire et se détendre et des rangements intégrés sous la forme de coffre avec portes à fermeture invisible». Pour elle, il est aussi judicieux de penser aux éléments escamotables pour maximaliser l'espace. «Avoir un espace modulable est indispensable lorsque la surface est limitée. Les cloisons se prêtent donc au jeu en offrant des solutions escamotables, à l'image des bureaux d'appoint. Un aménagement à décliner avec les lits ou même les tables à manger».

Côté entrée, l'architecte présente également des astuces. «Dans les petits espaces, il faut apprendre à faire le tri, surtout quand il est question d'une pièce de passage, on n'a pas forcément le temps au quotidien de se rendre compte de l'encombrement inutile. L'entrée, on n'y reste que quelques minutes tout au plus, l'idée est donc de ne pas encombrer le passage avec un meuble trop grand ou des chaussures qui traînent. Si les sacs d'école traînent dans le couloir d'entrée le soir, c'est parce que les enfants n'ont pas d'espace pour ranger leurs sacs. Si vous avez le sentiment que le porte-manteau va s'écrouler, c'est peut-être parce que vous y stockez trop de manteaux et de vestes. Bref, il y a pas mal de choses qui n'ont pas la place dans une entrée qui semble trop petite. Ne gardez que ce qui vous sert au quotidien. Une fois que tout ce tri est fait, vous avez déjà gagné de la place. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que ça dure».

Jouer sur la couleur

Pour les chambres à coucher, Imen a plus d'un tour dans son sac. «Lorsque la chambre à coucher est petite, il faut redoubler d'ingéniosité pour réussir à l'aménager de façon fonctionnelle. Tête de lit avec rangements, meubles deux en un, gestion de la hauteur, utilisation de l'éclairage, couleur des murs... ». D'après l'architecte, tout est pris en compte. «Il faut, d'abord, admettre qu'il n'y a pas de solutions uniques et universelles. Le principe pour bien aménager une petite chambre reste le cas par cas, car il faut réfléchir en fonction de la pièce à meubler. Soit le client nous apporte un plan de la maison, soit nous nous déplaçons pour effectuer un métrage et ensuite apporter une solution clés en main, en 3D répondant aux attentes de la personne. Il faut, en effet, s'adapter à la configuration précise de la pièce, carrée ou rectangle, tenir compte des emplacements des radiateurs, des fenêtres, des portes... L'utilisation de la chambre joue aussi un rôle dans l'agencement. On pourrait gagner de la place dans la chambre en échangeant le lit classique contre un clic-clac ou encore un lit encastré. Mais il existe une solution moins drastique pour ceux qui souhaitent utiliser tout le potentiel déco d'un vrai lit. Pour cela, on opterait pour un lit à tiroirs, hyper-pratique pour ranger les vêtements lors du changement de saison, ou tout autre objet encombrant que l'on utilise peu».

L'experte conseille également de jouer sur les couleurs afin d'optimiser l'espace. «Opter pour des couleurs claires pour agrandir une petite chambre est aussi une règle d'or. Pour donner l'illusion d'une chambre plus grande, il faut favoriser les tons clairs. Le bleu est, avec le blanc, la couleur qui agrandit le plus une pièce lorsqu'il est choisi dans une nuance claire. On peut aussi miser sur les couleurs pastel comme le rose poudré et le vert pâle, ou même sur des teintes plus neutres comme le crème. Si la chambre est trop étroite, on opte pour le total look blanc, aussi bien sur les murs, le sol ou encore le plafond. Mais d'une manière générale, on garde en tête qu'il faut toujours choisir la couleur du sol et du plafond un ton en dessous pour donner une impression d'espace». Imen propose également de pousser les murs par l'éclairage. «Il est possible de rétablir les volumes d'une chambre étriquée et mal proportionnée en jouant sur la lumière.