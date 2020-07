Ile Maurice: Des Mauriciens de 27 pays attendus aujourd'hui

Après les vols de rapatriement sur Londres, Paris et l'Inde, cette fois-ci le gouvernement a tenu à faire venir des Mauriciens bloqués dans les pays d'Afrique, de l'Europe de l'Ouest et de l'Est.

Ainsi, une centaine de locaux sont attendus aux alentours de 11h35. Ces derniers arrivent de 27 pays et comme le confie le Dr Karl Mootoosamy du ministère des Affaires étrangères, la tâche de rapatrier ces Mauriciens n'a pas été de tout repos. «Le fait qu'ils viennent de différents pays n'a pas été facile à gérer. Il a fallu qu'il arrive tous à prendre la connexion et certains l'ont même raté comme ceux qui viennent du Kenya et de l'Israel.»

Toutefois Karl Mootoosamy précise que les précautions seront prises aux abords de l'aéroport. «Il faudra faire attention car c'est le premier vol qui arrive pour le mois de juillet. On va les garder un peu à l'aéroport le temps que les centres de quarantaine se tiennent près à les accueillir.»

A noter que le prochain vol de rapatriement est prévu ce mardi et il concerne 150 croisiéristes.