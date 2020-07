Congo-Kinshasa: "Mbuta" Kasa-Vubu Héros National - Des notables Kongo s'engagent à soutenir Félix Tshisekedi

«Il me parait juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces approches et d'élever Joseph Kasa-Vubu, longtemps oublié au rang largement mérité d'Héros National».

Dans son discours à l'occasion de la célébration du 30 Juin, date qui marque l'accession du Congo à l'indépendance, le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris une décision convenable pour les ressortissants du Kongo Central qui, tous, à l'unanimité, ont tenu à saluer. Vendredi 3 juillet 2020, les notables Kongo, réunis à l'espace grande marmite située à Macampagne dans la commune de Ngaliema, s'engagent à soutenir leur "Frère" Félix-Antoine Tshisekedi dans sa lourde mission à la tête de la République démocratique du Congo.

Dans leur déclaration lue par Mme Véronique Nzola Ntima, sous le regard vigilant de Pathy Kendo, rapporteur et membre de la notabilité, les ressortissants du Kongo Central ont remercié le Président de la République d'avoir élevé "Mbuta" Joseph Kasa-Vubu au rang de Héros national. « Nous filles et fils de la Province du Kongo Central, remercions ce jour, le Président de la République, Chef de l'Etat, notre Frère, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, pour avoir élevé en dignité de "Héros National" MBUTA Joseph KASA-VUBU, père de l'Indépendance et Premier Président de la République Démocratique du Congo», note-t-on dans cette déclaration. Et d'ajouter : "Nous, filles et fils de l'ensemble du Kongo Central, de Kasangulu à Moanda, nous réjouissons de cette heureuse et louable initiative du Magistrat Suprême. Par conséquent, nous nous engageons à le soutenir et à l'accompagner dans l'accomplissement de sa lourde mission à la tête de la République Démocratique du Congo ".

Pour les notables du Kongo Central, "MBUTA" Joseph Kasa-Vubu reste pour eux l'incarnation des valeurs Kongo, telles que l'honnêteté, la probité, l'intégrité, l'amour de la patrie, l'amour du prochain et l'unité nationale. C'est pourquoi, à travers la décision du Président de la République qu'ils considèrent comme étant leur Frère pour avoir étudié pendant un moment à la province du Kongo central, les notables Kongo implorent beaucoup de bénédictions sur la personne du Président pour qu'il réussisse son mandat à la tête de la patrie de Lumumba et Kasa-Vubu. «Plaise à l'Eternel Dieu Tout- Puissant, par nos aïeux : Mama Ndona KIMPA VITA, en passant par TATA Simon KIMBANGU et Mbuta KASA-VUBU, de bénir notre Frère, le Président de la République, le Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, tout au long de son mandat», ont-ils fait savoir dans ce même ordre d'idée.

Né en 1917 à Dizi près de Tshela centre dans le Mayombe, province du Kongo Central, Joseph Kasa-Vubu est décédé le 24 mars 1969 à Boma dans sa province natale. Lors de la table ronde de Bruxelles, Joseph Kasa-Vubu s'était particulièrement illustré en demandant la libération immédiate de Patrice Lumumba et sa participation à la table ronde, menaçant de quitter lui-même la table ronde. Et ce, grâce à son intervention, Lumumba a été libéré et rejoint la table ronde. Bref, aujourd'hui, plus que jamais, les deux hommes, aux tempéraments différents, ont été mis au même diapason pour le bonheur de la population congolaise.