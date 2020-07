Ile Maurice: Médias - Géraldine Geoffroy nommée rédactrice en chef de Radio One

Radio One, qui est la première radio privée de l'ile Maurice compte depuis ce mercredi 1er juillet une nouvelle rédactrice en chef. Il s'agit de Géraldine Geoffroy née Bactora. Celle qui était jusqu'à tout récemment chef d'édition en comptant dix-neuf années dans la presse, remplace Finlay Salesse qui a tiré sa révérence.

Géraldine Geoffroy originaire de Rose-Belle a fait ses débuts comme journaliste avec l'avènement des radios privées en 2002. Elle a passé par plusieurs rédactions de radio, de télé et de la presse écrite. Deux ans chez Radio Plus, cinq ans à la MBC, quatre ans à Radio One, trois ans chez Dubourg Edition et retour à Radio One comme cheffe d'édition en 2017.

Comme rédactrice en chef de Radio One, Géraldine Geoffroy se dit certaine de pouvoir relever un énorme défi tant que sur le plan personnel que professionnel.

Géraldine Geoffroy est mère de deux garçons, de 12 et 20 ans respectivement. Elle est issue d'une fratrie de treize enfants, dont elle est la cadette. Son père était fonctionnaire et sa mère femme au foyer. Elle a étudié à l'école du gouvernement de Rose-Belle Nord et fréquenté le Couvent de Lorette de Mahébourg.

Finley Salesse restera comme collaborateur à Radio One.