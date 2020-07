Soudan: La délégation fédérale arrive à Nyala

Nyala — Une délégation fédérale de haut niveau dirigée par le membre du Conseil souverain, Mohammed Hasan Al-Tayish, est arrivée dimanche à l'aéroport de Nyala, au sud du Darfour, en route vers la région de Nertiti, au centre du Darfour, pour rencontrer les manifestants et écouter leurs demandes.

Le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohammed Salih, a déclaré à la SUNA que la visite de la délégation est venue en réponse aux directives émises par le Premier ministre sur la nécessité d'écouter les citoyens de Nertiti et de répondre à leurs demandes, expliquant que le gouvernement a apprécié la manière civilisée de protester adoptée par le peuple de Nertiti représenté dans les sit-in pacifiques comme moyen de réaliser ses revendications.

La délégation fédérale comprend des ministres des affaires religieuses et des dotations, de l'information, du travail et du développement social, ainsi que des dirigeants des FFC, un directeur des services de renseignement généraux, le commandant adjoint des forces d'intervention rapide et des représentants des forces armées et de police.

Des citoyens de Nertiti ont organisé des sit-in ouverts devant le siège de la localité de l'Ouest de Jebel Marra, dans le centre du Darfour, pour protester contre le manque de sécurité et appeler à des modifications aux niveaux militaire et sécuritaire.