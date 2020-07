Congo-Kinshasa: Voici les 12 parlementaires engagés pour le bien-être de la population

Le Club des Parlementaires Congolais pour le Développement, «CPCD», vient de voir le jour en République Démocratique du Congo. Pour la première fois dans l'histoire, cette organisation extra-parlementaire s'est assignée l'ultime mission d'œuvrer pour le développement de la nation dans sa toute dimension.

Selon l'Honorable Sénateur Guy LOANDO qui en est le Président, le CPCD a comme idéal de contribuer activement pour l'intérêt général du pays. Et cela, à travers ses actions innovantes afin d'assurer à la population Congolaise la dignité, l'égalité, la justice, la liberté, la prospérité et le progrès social auxquels elle aspire.

Conscients de leurs responsabilités d'élus, 12 Parlementaires Congolais, Députés et Sénateurs de tous les horizons politiques et géographiques confondus, ont décidé d'unir leurs forces et ont mis sur pieds le CPCD qui est une Association sans But Lucratif (ASBL).

Soucieux de contribuer activement pour l'intérêt général du pays, les membres du CPCD ont, dans une volonté commune, souhaité rapprocher les parlementaires de deux chambres pour assurer à la population Congolaise la dignité, l'égalité, la justice, la liberté, la prospérité et le progrès social auxquels elle aspire.

Ce Club est un cadre innovant d'échanges d'expériences et de mutualisation des énergies positives à travers chacun des membres qui le compose et cela en veillant au strict respect de l'appartenance à la famille politique respective de tout un chacun.

"Vous savez, dans notre activité en tant que Parlementaire, que ça soit les députés nationaux ou les sénateurs, nous avons été élus par nos populations respectives pour les représenter dans l'hémicycle et rechercher leur bien-être, en s'assurant que le Gouvernement qui assure l'exécutif du pays travaille réellement dans ce sens. C'est dans cet élan, et dans le strict respect de nos appartenances politiques, que nous avons réfléchi avec les collègues, en toute responsabilité pour mettre en place ce Club, dénommé « Club des Parlementaires Congolais pour le Développement»", déclare Me Guy Loando, ci-devant président de ce club.

Cette structure travaillera en collaboration avec toutes les institutions du Pays et les Partenaires Internationaux pour le développement de notre société et recherchera chaque fois tant qu'il le faut le bien-être de la population.

«Ce combat que nous menons tous ensemble, députés et sénateurs, pour le bien-être de notre peuple, c'est cela le sens que nous donnons à la mise en place de ce cadre, poursuit l'Honorable Sénateur Guy Loando Mboyo, président du Club des Parlementaires Congolais pour le Développement.

Pour permettre une organisation efficiente, un bureau du Club des Parlementaires Congolais pour le Développement a été mis en place et installé ce jeudi 2 juillet 2020 avec l'ossature que voici :

▪ Président : Honorable Sénateur Guy LOANDO MBOYO/Elu Indépendant de la Province de la TSHUAPA;

▪ 1er Vice-président : Honorable Député National Serge CHEMBO KHONDE/Elu du Haut-Katanga (FCC);

▪2ème Vice-président : Honorable Sénateur Erick MAKANGU/Elu Indépendant de la Province du Bas-Uélé ;

▪Rapporteur : Honorable Députée Nationale Solange MASUMBOKO NYENYEZI/Elue de la LUKUNGA à Kinshasa (FCC);

▪Rapporteur-Adjointe : Honorable Sénatrice Madeleine NIKOMBA/Elue Indépendante de la Province de TSHOPO;

▪ Questeur : Honorable Sénatrice Christine MWANDO/ Elue de la Province de TANGANYIKA (LAMUKA);

▪ Questeur-Adjointe : Honorable Députée Nationale Nadine MANGABU/Elue de la Province du Kasaï Oriental (CACH);

▪Chargé des questions juridiques et politiques : Honorable Sénateur Rolly LELO NZAZI/Elu Indépendant de la Province du Kongo-Central;

▪Chargée des questions socio-culturelles : Honorable Sénatrice Marie-Josée SONA KAMITATU/Elue de la Province du Kwilu (LAMUKA) ;

▪Chargé des questions parlementaires : Honorable Député National Patrick MUNYOMO BASILWANGO/Elu de Goma dans la Province du Nord-Kivu (FCC);

▪Chargé des questions économiques et financières : Honorable Député National Amato BAYUBASIRE MIRINDI/Elu de Walungu dans la Province du Sud-Kivu (CACH);

▪Chargé des questions stratégiques et relations extérieures : Honorable Député National Bernard KAYUMBA/Elu de la LUKUNGA à Kinshasa (Président National du parti PANECO).

Pour atteindre ses objectifs au profit du peuple congolais, le CPCD sollicite l'accompagnement des institutions de la République Démocratique du Congo, des organisations partenaires du pays ainsi que celui de la population Congolaise.

Cet engagement de tous apportera à coup sûre des réponses précises aux cris de cœur des Congolais.

Sur les pas de 12 apôtres de Jésus-Christ, qui avaient la mission évangélisatrice dans le monde, les 12 élus membres du CPCD représentent une nouvelle énergie avec une vision verticale pour le développement socio-économique sur l'ensemble du territoire national.