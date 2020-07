Congo-Kinshasa: Pierre Anatole Matusila - "Une nation ne se construit véritablement qu'autour des personnes qui luttent de manière consistante et résolue contre la servitude et les inégalités"

Joseph Kasa-Vubu était, dans l'histoire de Ne Kongo, l'aboutissement d'un processus de lutte politique dont les origines remontent aux mouvements de reconquête de la liberté et de l'autonomie dans l'ancien Royaume du Kongo, notamment avec Kimpa Vita, en passant par les messianismes de la première moitié du siècle passé, jusqu'à l'émergence de l'ABAKO qui a finalement abouti à l'indépendance de la République démocratique du Congo.

Joseph Kasa-Vubu était une personnalité politique éminente aux qualités exceptionnelles qui a vite fait d'accéder au rang d'une véritable légende.

Malgré son envergure, la figure emblématique du Premier Président de la République démocratique du Congo est encore "victime du silence" et " d'un travail grossier de falsification de l'histoire".

Son élévation au rang de Héros national par le Président de la République et Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une incontestable réhabilitation et une meilleure valorisation de l'héritage politique dans la mémoire collective du peuple Congolais et dans la conscience historique nationale de ce grand homme d'Etat qu'était Joseph Kasa-Vubu, père de l'indépendance et premier Président de la République démocratique du Congo.

Les héros sont les "architectes de la destinée des peuples", des figures emblématiques, "des véritables phares dans la marche du peuple vers son destin".

Ils sont des incarnations des aspirations de leurs concitoyens.

Joseph Kasa-Vubu reste dans la mémoire collective un modèle d'homme d'État par sa simplicité, modestie, tolérance, honnêteté, sagesse, soucieux du bien commun, symbole de la moralisation rigoureuse de la gouvernance d'État et de la lutte contre l'impunité, des valeurs qui font défaut aux hommes politiques actuels et dont l'absence explique pour une large part la crise persistante en République démocratique du Congo.

Cette crise s'est également amplifiée par notre refus de nous ressourcer auprès des monuments de notre histoire et nous imprégner des valeurs qu'ils incarnaient.

Joseph Kasa-Vubu a donné le "départ" à ce pays et restera celui qui a sauvé l'unité du pays dans les frontières héritées de la colonisation. Il a su préserver le pays de la désintégration et de l'implosion alors même que tous les signaux l'annonçaient: sécession au Katanga et du Sud Kasaï, rébellion dans la Province Orientale, instabilité gouvernementale a Kinshasa etc.

En élevant Joseph Kasa-Vubu au rang de Héros national, les Ne KONGO, à travers leurs élus à l'Assemblée Provinciale du KONGO CENTRAL, rendent un vibrant hommage au Président de la République Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO pour cette correction " du silence" ainsi " qu'au travail grossier de falsification de l'histoire" dont il a jusqu'ici été victime et qui ouvre la voie à une véritable réconciliation des Congolais avec leur propre histoire.

Matadi, le 30 juin 2020

Pierre Anatole Matusila Malungeni Ne Kongo

Président de l'Assemblée Provinciale du KONGO CENTRAL