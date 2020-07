Cote d'Ivoire: Éboulement à Anyama - Soutien et compassion du gouvernement aux familles endeuillées

L'État de Côte d'Ivoire exprime sa compassion aux familles endeuillées du drame survenu le 18 juin 2020, à Anyama, à la suite d'un éboulement de terrain, pendant les fortes pluies.

La Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, s'est rendue à nouveau à Anyama, le vendredi 3 juillet 2020, pour apporter à nouveau la compassion du Gouvernement aux familles des 17 personnes ayant perdu la vie.

Au cours d'une cérémonie pleine d'émotions, qui s'est tenue à la Mairie d'Anyama, en marge de la levée des corps, la Ministre a indiqué que le Gouvernement est aux cotes des sinistres dès l'annonce du drame et a entièrement pris en charge les frais de conservation des corps ainsi que les frais de morgue.

En plus chaque famille a reçu symboliquement 500 Mille francs pour chaque personne décédée. Poursuivant elle a souligné que le l'État de Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour se tenir en permanence aux cotes des familles dans les situations difficiles et malheureuses.

Elle a également rappelé les actions menées par le Gouvernement depuis que le drame est survenu notamment l'assistance aux 52 familles sinistrées et 733 personnes affectées, les dons en vivres et non vivres, l'aide au relogement à hauteur de 300 mille francs CFA par ménage.

A cela s'ajoute l'appui aux structures d'accueil et aux secouristes. Ainsi la paroisse Notre Dame a reçu la somme de 5 millions de FCFA, la grande mosquée 2 millions de FCFA l'hôpital. Général d'Anyama a également bénéficié d'un appui pour la prise en charge totale des blessés.

Le Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires et la Croix Rouge ont également bénéficié d'un appui financier de la part du Gouvernement.

En plus des familles et des structures citées plus haut, la Mairie d'Anyama a reçu la somme de 20 millions de FCFA

Une action saluée aussi bien par les sinistrés que par la Mairie qui ont tenu à exprimer leur reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, au Gouvernement et à la Ministre Mariatou Koné.

S'exprimant en français et en malinké à la fin de la cérémonie, la Ministre a invité les populations aux respect des recommandations du Gouvernement. Avant de lancer un appel à la prudence et à la vigilance en cette saison des pluies.