Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Amedé Kouakou " vend " Gon Coulibaly dans le Bélier

Le porte-étendard du Rhdp à l'élection présidentielle d'octobre, Amadou Gon Coulibaly est le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire. C'est l'un des messages qui ont émaillé le discours tenu, le samedi, par Amedé Kouakou aux populations de Assinzé, Yebouékro et Mougnan, localités situées dans la circonscription de Djékanou.

En effet, en sa qualité de président de l'Association des cadres du centre pour le développement (Accd-Rhdp), ce dernier, face à ses "parents" baoulé de Assinzé, premier village qu'il a foulé ce jour, a soutenu que la Côte d'Ivoire rayonne aujourd'hui sous l'action du Président de la République Alassane Ouattara. Le pays, après une décennie de crise, a-t-il poursuivi, a retrouvé la paix avec une économie de plus en plus performante.

Et c'est dans l'optique de maintenir cette stabilité que, selon lui, le Chef de l'État a préparé et positionné Amadou Gon Coulibaly en vue de continuer son œuvre de reconstruction de la nation ivoirienne. « C'est un technocrate hors-pair. C'est un homme de devoir qui maîtrise les dossiers de l'État. L'homme qu'il faut pour notre pays. Nous devons faire bloc autour de ce grand homme d'État si nous voulons voir la Côte d'Ivoire se développer davantage. Faites- nous confiance. Faites confiance au Rhdp qui ne vous laissera pas tomber », a-t-il lancé aux chefs et leurs notables, aux hommes et femmes présents à la cérémonie.

Amedé Kouakou, à l'occasion de ce déplacement, était accompagné des cadres de la région du Bélier. Citons entre autres, la ministre Raymonde Goudou Coffie, le secrétaire d'État Brice Kouassi, le président du conseil régional de Toumodi, Aloco Kouassi Arthur. Le maire de Djékanou, Ibrahim Diallo, Pr Justin Koffi, secrétaire exécutif adjoint du Rhdp, N'Dri Koffi Germain, maire dé Tiébissou, la sénatrice du Bélier, Tamini Adjoua N'Go Louise et son collègue Kouamé Benzène étaient également de la mission. Revigoré par la présence de ces personnalités, Amedé Kouakou qui s'était rendu un peu plus tard à Yébouékro, le village voisin, a également " vendu" la candidature de Amadou Gon Coulibaly à ses interlocuteurs. « De tous les candidats qui seront en lice, il est le meilleur », a-t-il insisté. Puis d'étayer ses dires par les arguments soulevés un peu plus haut.

Il a aussi profité de ces échanges directs, francs et fraternels pour inviter les hommes et les femmes de cette bourgade à cultiver les valeurs de paix, d'unité, d'entente chères au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Pour lui, c'est justement pour préserver et pérenniser ces idéaux du Président Félix Houphouët-Boigny que le Rhdp a été créé. « Dans ce parti, tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire sont représentés. C'est un parti qui ne fait pas de distinction entre les enfants de la nation. Son credo, c'est le développement de la Côte d'Ivoire », a-t-il justifié.

A Mougnan où sa délégation et lui ont mis le cap après, Amedé Kouakou, ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier y a aussi instruit les populations de ce village sur la candidature du "champion" des Houphouétistes au scrutin présidentiel prochain. Il n'a pas manqué de les appeler à œuvrer pour la cohésion dans leur localité. Le dimanche matin, Amedé Kouakou, par ailleurs coordonnateur régional du Lôh Djiboua, a poursuivi ses rencontres de proximité avec les habitants d'Akouékouadiokro, situé à moins de 10 km de Toumodi. Dans son intervention, il a présenté le bilan du Rhdp en mettant en exergue les infrastructures routières, les villages électrifiés, les écoles construites sous la gouvernance du parti au pouvoir. Fort de ce bilan qu'il qualifie de positif, Amedé Kouakou a invité les fils et filles de Akouékouadiokro à apporter leur soutien, le 31 octobre, au candidat du Rhdp, Amadou Gon Coulibaly. Il a réitéré le même appel aux forces vives du village de Agban Ahoussou qu'il a visité par la suite.