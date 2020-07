Cote d'Ivoire: Didier Drogba après l'Ago - "C'était une première pour moi "

À la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire de la FIF le samedi 4 juillet 2020 à Yamoussoukro, afrikipresse.fr, a recueilli la réaction de Didier Drogba, présent en qualité de Délégué de 2 Plateaux FC, club de Division 3.

« Beaucoup de choses se sont passées à cette assemblée générale qui était une première pour moi. C'était quelque chose de nouveau mais qui était très important et très enrichissant. Il y a eu des désaccords sur certains points. C'est le sens que prend une assemblée générale.

L'ambiance était bonne. Maintenant c'est la mise en place de la Commission Électorale qui je pense, est déterminante dans le déroulé des élections. On ne se lance pas dans un tel challenge si on n'est pas sûr de ses forces, si on n'a pas des appuis nécessaires. J'ai une vision nouvelle à apporter.

On a évolué sur plusieurs continents; je pense que le côté football-business et social est très important et c'est ce qu'il faut mettre en avant parce que c'est le sport roi, le sport du peuple.

Ces dernières années, la famille du football ivoirien a été fortement divisée et je trouve que c'est une très bonne chose que le président sortant, Sidy Diallo soit parti sur une meilleure note », a dit l'ex capitaine vedette des Éléphants de Côte d'Ivoire.