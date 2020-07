Maroc: Le WAC et le Raja pas du tout tentés pas des matches au stade Père Jégo

Aussi bien pour le Wydad que pour le Raja, il n'en est pas question de disputer les matches restants du championnat Botola Pro 1 au stade Père Jégo à Casablanca. Pour les deux clubs casablancais, le fait d'évoluer sur la pelouse dudit stade ne leur accordera guère l'avantage de l'équipe qui reçoit, d'autant plus que les rencontres se dérouleront à huis clos.

Le WAC et le RCA estiment que jouer au stade Père Jégo, sur une pelouse à surface réduite mais conforme aux normes,leur compliquerait la tâche et ne les aiderait pas à développer leur jeu face à des adversaires qui ne manqueront certainement pas de tirer profit de cette donne.

Pour les Rouges et les Verts, les matches du dernier tiers du championnat ainsi que les rencontres de mise à jour doivent avoir pour cadre le Complexe sportif Mohammed V. A ce propos, il y a lieu de souligner que le Raja compte pas moins de huis rencontres à domicile contre l'Olympique de Safi (20è j), le Difaâ d'El Jadida (24è j), l'Ittihad de Tanger (26è j), la Renaissance de Berkane (28è j) et l'ASFAR (30è j), sans omettre les matches en retard face à la Renaissance de Zemamra, au Youssoufia de Berrechid et à l'Olympique de Safi.

24 points sont en jeu et l'équipe du Raja, si elle veut postuler pour le titre de champion du Maroc qui lui fuit depuis un bon bout de temps, est tenue d'engranger le maximum d'unités pour se rapprocher du grand rival wydadi qui mène le bal du concours avec un total de 36 points.

Celui-ci est à loger dans la même enseigne et a besoin plus que jamais de se produire dans son propre fief en vue de conserver ses chances dans la course au sacre. Pour le compte de cette dernière ligne droite, le Wydad recevra l'Olympique de Khouribga (21è j), le Raja de Béni Mellal (23è j), l'Olympique de Safi (27è j), le Rapid Oued Zem (29è j), sans oublier le derby (25è j) et le match en retard contre le FUS de Rabat (15è j).

En attendant de voir ce que va décider l'instance compétente avec les autorités de la ville, les deux clubs phares de la métropole continuent de peaufiner leur programme de préparation, sachant qu'ils retrouveront la compétition officielle la fin de ce mois avec la tenue des matches en retard, alors que le championnat ne devra reprendre ses droits que le 8 août pour être bouclé le 13 septembre prochain.

Aussitôt la page de la Botola tournée, le WAC et le Raja auront à disputer les demi-finales de la Ligue des champions respectivement contre Al Ahly et le Zamalek, confrontations qui se joueront en un seul acte comme cela a été décidé par la dernière réunion en visioconférence du comité exécutif de la CAF.