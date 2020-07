Angola: José Mundila réélu président de l'Inter de Huíla

Lubango (Angola) — José Mundial a été réélu samedi, président de l'Inter de Huíla, avec 227 voix pour, correspondant à 87,27% des votes valables, battant Leonor Santana dans la course.

Après l'acte, le président réélu et également un ancien arbitre a indiqué qu'il entendait accorder plus d'attention aux niveaux de formation et reconstruire les infrastructures, dans le but de promouvoir de plus en plus le football et principalement les sports individuels.

Il a souligné que l'Inter de Huíla accueille aujourd'hui le football, l'athlétisme, le basket-ball féminin, le handball, le judo et le taekwa-do, comptant sur 345 athlètes.

Le président réélu a indiqué que le club possède plusieurs propriétés qui doivent être restaurées et monétisées pour le bien du sport.

Au cours du quadriennal 2016-2020, l'association a perçu plus de 11 millions de kwanzas, avec la location d'équipements fixes et mobiles.

L'Inter Clube a été fondé le 28 février 1989 et en 1993 et ??1994, occupant respectivement les huitième et sixième du championnat national de football de première division.