Cote d'Ivoire: Transformation du cacao - L'INP-HB et une entreprise privée unissent leurs forces

L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro et l'entreprise Bühler ont signé, le 2 juillet, un accord cadre de coopération en vue de relever le défi de la transformation locale des fèves de cacao en Côte d'Ivoire.

Koffi N'Guessan, directeur général de l'établissement et Abdelmajid Touzani, directeur général de cette multinationale pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest, ont paraphé cet accord à la salle de réunion de l'Inp centre, en présence de plusieurs étudiants de l'École supérieure d'agronomie (Esa) qui en sont les premiers bénéficiaires.

Selon Koffi N'Guessan, il s'agit pour l'Inp-HB de bénéficier de l'expertise de cette entreprise, très présente en Côte d'Ivoire, dans la transformation agro-alimentaire et la fabrication d'équipements, notamment pour le secteur agro-industriel.

De façon concrète, Bühler Côte d'Ivoire va, dans le cadre de ce partenariat, appuyer l'Inp-HB dans l'actualisation des programmes de formation, l'organisation des stages, la participation aux activités d'enseignement, tant à Yamoussoukro que dans le centre de formation et d'innovation agroalimentaire de l'entreprise à Abidjan.

Mieux, l'un des volets importants de ce partenariat porte sur la contribution hautement décisive de Bühler dans la mise en place de la "Chaire Cacao". Sa création, selon le patron de l'Inp-HB, va fédérer les expériences de Ho technological university du Ghana et de l'Esa de Côte d'Ivoire. " Ces deux pays produisent plus de 60% du cacao mondial et, à ce titre, ont besoin de relever tous les défis auxquels la filière est confrontée ", a relevé Koffi N'Guessan. Avant d'expliquer que la "Chaire Cacao" vise à proposer une formation commune, consensuelle et innovante pour les deux pays. Ce programme, a-t-il précisé, s'étendra progressivement à d'autres pays concernés par la production du cacao, tels que le Cameroun et le Nigeria: "Ce sera, de façon spécifique, un programme agro-industriel focalisé sur la maîtrise de toute la chaîne des valeurs du cacao, allant des méthodes de culture à la transformation des productions ainsi qu'à la veille stratégique des marchés".

Et Koffi N'Guessan de poursuivre: " En définitive, la Chaire Cacao a pour ambition d'apporter des innovations significatives dans la filière cacao, de manière à permettre à nos pays de tirer continuellement des ressources importantes pour les populations ainsi que pour leur développement économique et social". Il a salué l'engagement de Bühler à appuyer ce projet dont la concrétisation va mettre en synergie les connaissances des étudiants du Ghana et de la Côte d'Ivoire, sous la conduite des gouvernements respectifs. Et ce, d'autant qu'il est plus que primordial de mener des recherches approfondies sur la qualité des techniques culturales en tenant compte de la préservation de l'environnement forestier, mais aussi d'adopter des méthodes moins dépendantes de main-d'œuvre.

Koffi N'Guessan en a profité pour féliciter Désiré Cédric N'Zi, chef de projet à Bühler, acteur principal de ce mariage entre les deux structures.

"La Côte d'Ivoire est un gros producteur de fèves de cacao au monde. Le défi maintenant, c'est de transformer localement ces fèves et d'en ajouter de la valeur. Cela doit se faire avec un outil de production très performant et une technologie de haut niveau. Nous avons donc besoin de main-d'œuvre locale très qualifiée pour tenir les usines. D'où ce partenariat avec l'Inp-HB, une école de prestige qui va former cette main-d'œuvre", a expliqué, pour sa part, Abdelmajid Touzani.