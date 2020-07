Ile Maurice: Un guichet unique pour les agriculteurs du nord et de l'est du pays

communiqué de presse

GIS - 6 juillet 2020 : Le Rivière du Rempart Farmers Service Centre, un guichet unique pour des services proposés aux planteurs et fermiers de la région du nord et de l'est du pays par plusieurs institutions gouvernementales concernées par les activités agricoles, a été inauguré le samedi 4 juillet 2020, par l'Attorney General, ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin.

Cette plateforme réunit les institutions suivantes: le Sugar Insurance Fund Board, la Food and Agricultural Research Extension Institute, l'Agricultural Marketing Board, le Small Farmers Welfare Fund, l'Agricultural Services Centre et la Mauritius Cooperative Agricultural Federation Ltd. La State Trading Corporation qui fournira des denrées de base, notamment la farine et riz, est également présente à ce guichet unique.

Dans son discours, le ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire a souligné que ce guichet unique a été mis sur pied conformément à l'objectif du gouvernement de répondre aux besoins de la population en fournissant une prestation de services efficace et de proximité à travers toute l'île.

Selon M. Gobin, la crise de Covid-19 a mis en exergue la nécessité d'être aussi autosuffisant que possible dans le domaine de l'agro-alimentaire. Il a indiqué que dans le but de consolider la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance aux importations, le gouvernement cherche à renforcer le secteur agricole. Dans cette optique, a-t-il précisé, les terres abandonnées seront transformées en terrains agricoles.

Le ministre est également revenu sur deux projets clés en préparation, notamment le lancement d'une campagne nationale sur les processus de conservation des aliments tels que la surgélation, et la création d'un autre Farmers Service Centre à Beau-Champ.