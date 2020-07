Madagascar: Prévisions météo - Un hiver plus chaud dans les trois mois

La température sera plus chaude dans les trois mois, pour le mois de juillet, le mois d'Août et le mois de septembre dans les régions Diana, Sava et la partie Ouest de la Grande île, entre autres dans les régions Melaky et Menabe. Pour les autres régions depuis Sofia jusqu'à la partie Sud de Madagascar, dont la région Androy, la température sera plus chaude que la normale pour le mois de juillet.

Pour la région Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analamanga et Itasy et Vakinakaratra, la température diminuera. Pour la région Melaky et la région Menabe, la température sera plus chaude que la normale. Pour la région Diana jusqu' à Bongolava, passant par la région Amoron'i Mania jusqu'à la région Androy, la température sera autour de la normale ou augmentera un peu plus que la normale.

Pour la partie Nord, dont les régions Diana, Sava, la partie Nord de la région Sofia, et la partie Nord de la région Analanjirofo, un temps humide sera présent. Depuis Sofia jusqu'à la région Atsimo Atsinanana, la précipitation sera autour de la normale.