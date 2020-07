Madagascar: Histoire - Les relations franco-malgaches en exposition

L'Académie des Sciences d'Outre-mer de Paris vient de valider un projet de RFD (Reseau Fivoarana Développement) sur l'histoire de Madagascar. Intitulé « l'accès à l'Indépendance et l'adhésion de Madagascar à la Communauté française », cette exposition est programmée du 12 au 17 octobre prochain.

Il s'agira des expositions des photos et projections de films relatives à ces deux évènements, dont l'objectif est « de faire connaître au grand public les relations entre la France et Madagascar dans les années 1950 et 1960 » selon Bearisoa Rakotoniaina, président du RFD. Ce dernier est docteur en histoire moderne et contemporaine (sortant de l'Université de Sorbonne), et à la fois Enseignant dans des universités de Madagascar et Chercheur associé au Centre Roland Mousnier de l'Université de Sorbonne.

Avec cet aval de l'Académie des Sciences d'OutreMer, le RFD, une association des concitoyens malgaches en France basée à Paris 17e Arrondissement, est à l'honneur. Ce n'est pas n'importe quelle entité qui reçoit une validation pour ne pas dire reconnue en raison de son importance par cette académie. L'Académie des Sciences d'Outre-mer est en effet une société savante spécialisée dans les problèmes de l'outre-mer créée en 1922. Figure parmi les membres associés le juriste international Raymond Ranjeva.