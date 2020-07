Algérie: Saïd Chanegriha préside une cérémonie pour commémorer l'anniversaire de la fête de l'indépendance

Alger — Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a présidé dimanche soir au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous (Alger), au nom de monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'ANP en activité ou à la retraite et de hauts responsables de l'Etat à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance.

«En hommage à nos vaillants martyrs, qui se sont sacrifiés pour que les enfants de notre chère patrie puissent vivre dignement dans une Algérie libre et souveraine, et à l'occasion des festivités commémorant le 58ème anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, le Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'ANP, au nom de monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la soirée de ce dimanche 5 juillet 2020, au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous, une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'ANP, en activité ou à la retraite et de hauts responsables de l'Etat », a précisé le ministère de la Défense nationale.

Etaient également présents à cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, le ministre des Moudjahidine et des Ayant droits, Tayeb Zitouni, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi que des membres du gouvernement, des personnalités nationales et moudjahidine.

La soirée a été également marquée par une projection vidéo consacrée au rapatriement des restes mortuaires de 24 résistants algériens, et un film documentaire en hommage à l'Armée nationale populaire, ainsi qu'un spectacle pyrotechnique pour commémorer l'événement.