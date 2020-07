Congo-Brazzaville: Handball - La Fédération internationale va célèbrer ses 74 ans le 12 juillet

L'évènement annoncé par le Dr Hassan Moustafa, président de l'IHF, via les réseaux sociaux aura lieu du 12 au 18 juillet.

Durant sept jours, les amoureux du handball rendront hommage à leur institution créée le 12 juillet 1946. En vue de la réussite de la première semaine annuelle, la Fédération internationale de handball (IHF) invite toutes les fédérations continentales et nationales du monde entier et tous les membres de la communauté du handball à suivre les canaux de ses medias sociaux pour vivre l'événement et contribuer à toute la médiatisation. Dans ce même esprit, l'IHF encourage la communauté de handball à prendre part à cette célébration en utilisant le hastag et handballweek sur ses réseaux sociaux.

Dans sa déclaration rendue publique le 17 juin sur le site de la Confédération africaine de handball, le Dr Hassan Moustafa a exprimé son voeux de réussir l'organisation de cet événement. « En instaurant la Semaine internationale de handball, nous, à l'IHF, souhaitons créer une semaine annuelle de célébration de notre sport. Si la semaine sera marquée chaque année à l'avenir, nous reconnaissons cette année l'importance accrue de la solidarité et du rassemblement virtuel de notre communauté de handball. Nous sommes impatients de célébrer ensemble », a déclaré le président de l'IHF.

Les célébrations de la Semaine internationale de handball, indique cette annonce, comprendront le vote et l'annonce des joueurs mondiaux de l'année IHF 2019 et des entraîneurs mondiaux de l'année IHF 2019. «Comme d'habitude, cinq joueurs et cinq entraîneurs ont été nommés pour le handball masculin et féminin, et la décision finale sera déterminée par le vote des fans qui aura lieu avant et pendant la Semaine internationale du handball. L'annonce des gagnants serait faite à la fin de l'évènement».

D'après le Dr Hassan Moustafa, cette semaine n'est pas seulement une façon de célébrer le handball à une époque où le sport s'est arrêté ou ne redémarre que lentement dans presque tous les pays du monde, mais c'est aussi une chance de montrer la force de l'unité - comme le handball nous unit tous - et de rassembler les gens lorsqu'il est difficile de se réunir réellement » (source:ihf.info).