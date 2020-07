Congo-Brazzaville: Élections municipales en France - L'engagement des Franco-Congolais

La dernière consultation municipale en France permet de montrer comment, petit à petit, les Franco-Africains forgent et entretiennent les relations sociales multidimensionnelles au sein de leur pays d'accueil.

Entrepreneuriat et politique rejoignent désormais les ambitions des Congolais de l'étranger. Cela devient de plus en plus possible depuis le calcul politique du chef de l'État français Emmanuel Macron, exprimé le 10 juillet 2019 à l'Élysée, en vue de changer le regard de ses compatriotes en s'appuyant sur les Français d'origine africaine.

Les dernières élections municipales en France placent plusieurs Africains dans les gestions municipales. C'est à en croire qu'en écho de la politique élyséenne en vue de « changer les regards croisés entre Français et Africains », les mentalités changent, la visibilité des Franco-Africains s'accroît dans l'espace public.

Le comportement de l'écosystème électoral français évolue. S'ils étaient hier en position non éligibles, aujourd'hui, "les colleurs d'affiches", exigent de jouer les premiers rôles dans la gestion municipale.

Constant Lekiby, placé en 3ème position de la liste élue "A vous Épinay " conduite par Damien Allouch a été installé par le conseil municipal au poste de 1er adjoint au maire de la ville d'Épinay-sous-Sénart dans le département de l'Essonne. En 2014, il était déjà candidat aux municipales sous les couleurs du MoDem.

Pour Brian Pandzou, élu en 9ème position sur la liste « Divers Droite » conduite par Claude Pons "Agir Pour Montlhéry Avec La Majorité Municipale", c'est l'occasion d'exercer ses compétences acquises depuis 10 ans, dans le cadre de l'environnement en tant que Conseiller municipal délégué au développement durable et aux transports. Dans la vie quotidienne, il intervient auprès des entreprises, collectivités et associations en France et à l'international en tant qu'expert, consultant et formateur.

Dans la même corrélation positive de l'intégration politique et les lieux de vie des Congolais de l'étranger dans les pays d'accueil, Gabriel Ngoma a été élu à Fosses, département du Val-d'Oise Île-de-France, sur la liste Divers droite « Union Pour Fosses » conduite par Frédéric Deschamps. Le Franco-Congolais en charge de la Délégation des services publics.

Son compatriote Laurent Boula, en tant que chargé de l'urbanisme fait également partie intégrante du conseil municipal de la ville d'Osny dans le même département, près de Paris. Suite à l'élection municipale du 15 mars et du conseil d'installation du mardi 26 mai, le maire sortant Jean-Michel Levesque a été reconduit.